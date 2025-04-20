محافظ الأقصر مهنئا بعيد القيامة: "المصريون دائمًا ما يثبتوا أنهم نسيج واحد"

تقدم المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، اليوم الأحد، بالتهنئة لجميع الإخوة الأقباط بالمحافظة، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ مصرنا الحبيبة، وأن يمن علينا بالأمن والأمان والاستقرار ويحمي وطننا الغالي من كل مكروه وسوء، في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مؤكدًا أن المصريين دائمًا ما يثبتوا أنهم نسيج واحد مشيدًا بروح المحبة والتسامح والتآخي بين نسيج الأمة الواحدة.

محافظ الأقصر

محافظ الأقصر يزور كنائس المحافظة للتهنئة بعيد القيامة المجيد

وكان محافظ الأقصر، قد أجرى زيارة إلى الكنائس الثلاث بالمحافظة، لتهنئة أقباط الأقصر بمناسبة عيد القيامة المجيد، وذلك بحضور كلا من الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، واللواء طيار أ. ح عمرو عطيه أحمد قائد القوات الجوية الجنوبية، واللواء محمد رفاعي رئيس أركان الفرقة ١٥، واللواء محمد شرباش مساعد وزير الداخلية لمنطقة جنوب الصعيد، واللواء محمد الصاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، وأحمد وزيري سكرتير عام المحافظة، واللواء دكتور هشام الشيمي السكرتير العام المساعد لمحافظة الأقصر، واللواء دكتور علي الشرابي رئيس مجلس مدينة الأقصر، والشيخ علي صديق وكيل وزارة الأوقاف بالأقصر، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة.

استهل محافظ الأقصر ومرافقوه جولتهم، بزيارة كاتدرائية السيدة العذراء مريم بالأقصر، مقدمًا التهنئة بعيد القيامة المجيد للأنبا يوساب أسقف عام ايبارشية الاقصر وتوابعها، تلا ذلك زيارة الكنيسة الكاثوليكية وتقديم التهنئة لنيافة الأنبا عمانوئيل عياد مطران الأقباط الكاثوليك بالأقصر، واختتم محافظ الأقصر ومرافقوه جولتهم، بزيارة الكنيسة الإنجيلية، مقدمًا التهنئة للقس محروس كرم راعي الكنيسة الإنجيلية بالأقصر، بمناسبة عيد القيامة المجيد.

وخلال الزيارة، وجه محافظ الأقصر ومرافقوه، التهنئة للأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد، متمنيًا أن يكون عيدًا سعيدًا يحمل الخير والنماء للمصريين جميعًا، وأن تواصل مصر بسواعد شعبها مسلمين وأقباط ثورة التنمية والتعمير والازدهار، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.

تهنئة الأقباط بمناسبة عيد القيامة (1)

تهنئة الأقباط بمناسبة عيد القيامة (2)

تهنئة الأقباط بمناسبة عيد القيامة (3)

تهنئة الأقباط بمناسبة عيد القيامة (4)

تهنئة الأقباط بمناسبة عيد القيامة (5)

تهنئة الأقباط بمناسبة عيد القيامة (6)

تهنئة الأقباط بمناسبة عيد القيامة (7)

تهنئة الأقباط بمناسبة عيد القيامة (8)

تهنئة الأقباط بمناسبة عيد القيامة (9)

تهنئة الأقباط بمناسبة عيد القيامة (10)

تهنئة الأقباط بمناسبة عيد القيامة (11)

تهنئة الأقباط بمناسبة عيد القيامة (12)

تهنئة الأقباط بمناسبة عيد القيامة (13)

تهنئة الأقباط بمناسبة عيد القيامة (14)

تهنئة الأقباط بمناسبة عيد القيامة (15)

تهنئة الأقباط بمناسبة عيد القيامة (16)

تهنئة الأقباط بمناسبة عيد القيامة (17)

تهنئة الأقباط بمناسبة عيد القيامة (18)

تهنئة الأقباط بمناسبة عيد القيامة (19)

تهنئة الأقباط بمناسبة عيد القيامة (20)

تهنئة الأقباط بمناسبة عيد القيامة (21)