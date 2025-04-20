الطفل "أحمد" يعزف ألحان القيامة في الكاتدرائية

عزف الطفل الإماراتي أحمد الهاشمي لحن القيامة "خريستوس آنيستي" في المقر البابوي في ضيافة قداسة البابا تواضروس الثاني، وذلك ضمن احتفالات عيد القيامة صباح اليوم.

مهارة وتميز

وأثنى قداسته على مهارة وتميز الموهوب أحمد في العزف، ودعا الحاضرين إلى الإنصات إلى عزفه، وعقب انتهائه من أداء المقطوعات الموسيقية، حَيَّاه قداسة البابا وقدم له هدية تذكارية كما أهدى الطفل الإماراتي الموهوب قداسته هدية تذكارية أيضًا.

طيف التوحد وتعلم الموس

وتحدثت السيدة إيمان العليلي والدة أحمد وهي إماراتية الجنسية لها أصول مصرية، مشيرة إلى أن نجلها لديه أعراض اضطراب طيف التوحد، واكتشف أسرته ميله نحو الموسيقى، فشجعته على تعلمها، حيث تبناه وآمن بموهبته مدرب الموسيقى المصري بيشوي مما أسهم في حدوث تطور إيجابي كبير في علاج حالته، ولفتت والدة إلى أن نجلها حصل على العديد من الجوائز الدولية في مجال الموسيقى بفضل موهبته وجهود مدربه.

ووفاءً من أحمد لمدربه "بيشوي" طلب أن يأتي إلى مصر ويشارك في احتفالات عيد القيامة بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية الأمر الذي قابله قداسة البابا بترحاب كبير.

وأعاد قداسة البابا الإشادة بأحمد مثنيًا على الروابط القوية التي تربط بين مصر والإمارات، وأشار إلى زيارة قداسته للإمارات ولقائه الطيب مع سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة.