انتشار الفرق الطبية بشمال سيناء تزامناً مع احتفالات عيد القيامة وأعياد الربيع

أكد الدكتور أحمد سمير بدر، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، على رفع درجة الاستعداد القصوى في جميع المستشفيات والوحدات الصحية بالمحافظة بتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير وزارة الصحة والسكان المصرية ومتابعة اللواء خالد مجاور محافظ محافظة شمال سيناء.

انتشار الخدمات الصحية لخدم الاقباط

وأشار إلى الانتشار المكثف للفرق الطبية في محيط الكنائس والأماكن العامة بمدن ومراكز شمال سيناء،لتقديم الخدمات الصحية للأخوة الأقباط، وتوقيع الكشف الطبي على المواطنين في التخصصات المختلفة، وذلك بالتزامن مع احتفالات عيد القيامة المجيد وأعياد الربيع.

تقديم خدمات طبية داخل وخارج الكنائس للاقباط

وأوضح الدكتور أسامة سالم، وكيل المديرية ومدير عام الطب الوقائي بشمال سيناء، أن الفرق الطبية قامت خلال تواجدها داخل الكنائس ومحيطها من خلال العيادات المتنقلة، بتقديم الخدمات الصحية للأخوة الأقباط والمواطنين المترددين، وذلك ضمن فعاليات المبادرات الرئاسية الصحية "١٠٠ مليون صحة"، والتي تشمل الكشف المبكر عن الأمراض غير السارية، ودعم صحة المرأة والكشف المبكر عن أورام الثدي، ومتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، والكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية.

الفرق الطبية تنشر الوعي الصحي للمواطنين

بالإضافة إلى ذلك، تقوم فرق التثقيف الصحي التابعة لمديرية الصحة بجهود مكثفة لتقديم التوعية الصحية للمواطنين في محيط الكنائس وأماكن التجمعات. وتركز هذه الجهود على نشر الوعي حول كيفية الحفاظ على الصحة والسلامة خلال فترة الاحتفالات.

من جانبه، صرح فتحي عثمان، أخصائي صحة المجتمع بمديرية الصحة ، بأن المديرية تعمل بتنسيق كامل مع مختلف الأجهزة والجهات المعنية في المحافظة لضمان سلامة وصحة جميع المواطنين خلال هذه المناسبة. وأكد على جاهزية الفرق الطبية لتقديم الدعم والرعاية الصحية اللازمة على مدار الساعة.