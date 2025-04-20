إيمان عوف تزور "البوابة نيوز".. وتطرح رؤيتها لتطوير أوضاع المهنة وتعزيز حقوق الصحفيين

واصلت الكاتبة الصحفية إيمان عوف، المرشحة لعضوية مجلس نقابة الصحفيين “تحت السن”، جولاتها الانتخابية استعدادًا لانتخابات التجديد النصفي المقررة في ٢ مايو المقبل، حيث زارت، اليوم الاحد، مقر مؤسسة “البوابة نيوز”.

وحظيت “عوف” باستقبال حافل من أسرة المؤسسة، وسط أجواء من الود والترحيب، تخللتها أحاديث مباشرة مع الصحفيين والعاملين.

وخلال الزيارة، أجرت المرشحة حوارًا مفتوحًا مع الزملاء، طرحت فيه رؤيتها لتطوير أوضاع المهنة وتعزيز حقوق الصحفيين، مؤكدة حرصها على الاستماع لكافة الآراء والتواصل المباشر مع الزملاء في مختلف المؤسسات الصحفية.