شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء تعلن عن حاجتها لشغل إحدى الوظائف القيادية

تعلن شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء عن حاجتها لشغل احدى الوظائف القيادية الشاغرة بالشركة بمسمى مدير عام التشغيل والصيانة بقطاع شبكات التوزيع بجنوب البحيرة والسادات (منطقة اولى من درجة مدير عام ، وذلك طبقاً الأحكام لائحة نظام العاملين رقم ۲۹ / ۲۰۰۳ المعمول بها بالشركة على النحو التالي :



الوظائف الشاغره

الوظيفه .. مدير عام التشغيل والصيانة بقطاع شبكات التوزيع بجنوب البحيرة والسادات (منطقة اولى).

التبعيه ..رئيس قطاع شبكات التوزيع بجنوب البحيرة والسادات.

الدرجه الماليه ..مدير عام.

شروط شغل الوظيفه ..

بكالوريوس هندسة أو ما يعادله ومدة خدمة في مجال العمل التخصصي لا تقل عن ١٥ سنة .

قضاء مدة بينية قدرها سنتين على الأقل في وظيفة من الدرجة الأدنى مباشرة .

اجتياز البرامج التدريبية المقررة .

قدرة فائقة على القيادة والتوجيه.

الوظيفه الثانيه .. رئيس قطاع التخطيط الفني

التبعيه ..رئيس قطاعات الشئون الفنية.

الدرجه الماليه .. العاليه

شروط شغل الوظيفه ..

بكالوريوس هندسة أو ما يعادله ومدة خبرة كلية لا تقل عن ١٦ سنة .

قضاء مدة بينية لا تقل عن سنة في وظيفة مدير عام او درجة نظيرة للدرجة المتقدم اليها

قدرة فائقة على القيادة والتوجيه .

اجتياز البرامج التدريبية المقررة .

الشروط العامة :

بالإضافة لاستيفاء شروط شغل الوظيفة المعلن عنها يشترط في المتقدم أن يكون من العاملين بقطاع الكهرباء ومستوفيا لشروط التعيين طبقا لأحكام لائحة نظام العاملين بالشركة .

على راغبي التقدم للوظيفة تقديم الطلبات الاتية :

عدد (۳) نسخة ورقية معتمدة من السيد المتقدم للإعلان مع الالتزام بكراسة التقديم نماذج تقرير

الانجازات نماذج مشروع التطوير ( الموجودة بإدارة شئون الافراد بشركتنا

عدد (۱) اسطوانة طبق الاصل من النسخة الورقية مكتوبة بصيغة (وورد) (word)‏

عدد (۲) صورة شخصية حديثة

عدد (۲) صورة بطاقة رقم قومي

بالنسبة للعاملين بقطاع الكهرباء من خارج الشركة عليهم إحضار موافقة السلطة المختصة على دخول الإعلان .

1 تسلم الطلبات باليد اعتبارا من يوم السبت : را من يوم السبت الموافق ٤/١٩ / ٢٠١٥ حتى نهاية يوم عمل الأحمر

الموافق ٢٧/ ٤ / ۲۰۲۵ مرفقا به المستندات الموضحة بعالية للأمانة الفنية للجنة اختيار شاغلي الوظائف القيادية والإشرافية بالإدارة العامة لشئون الافراد بالشركة.

سوف يتم إخطار المتقدمين بموعد الاختبار فيما بعد.

لن يلتفت إلى الطلبات التي ترد بعد الموعد المحدد بعالية أو السابق تقديمها.



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