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الأحد 20 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

رئيس جامعة طنطا يقدم التهنئة للأنبا بولا مطران طنطا وتوابعها

جانب من الحدث
جانب من الحدث
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قدم الدكتور محمد حسين رئيس جامعة طنطا اليوم التهنئة لنيافة الأنبا بولا مطران طنطا وتوابعها بمناسبة احتفالات عيد القيامة المجيد، وذلك خلال زيارته اليوم لمطرانية طنطا، بحضور اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، واللواء أيمن عبد الحميد مدير أمن الغربية، والدكتور محمود عيسي نائب محافظ الغربية، والدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حاتم أمين نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والعميد أركان حرب وائل محمد فتحي المستشار العسكري للمحافظة،  واللواء أحمد أنور سكرتير عام محافظة الغربية، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

 

عمق العلاقات الوطنية 

 

حرص الدكتور محمد حسين على تقديم التهنئة لنيافة الأنبا بولا مطران طنطا وتوابعها وجميع الأخوة الأقباط، مؤكداً عمق الروابط بين نسيج الوطن الواحد، مشيدًا بدور الكنيسة الوطني ورجال الدين في تعزيز قيم المحبة والتسامح، داعيًا الله أن يعيده على مصر وشعبها بالأمن والمحبة والسلام، وأن يديم وحدتنا الوطنية التي نعتز بها جميعًا.

الأنبا بولا مطران طنطا الدراسات العليا والبحوث القيادات التنفيذية والشعبية خدمة المجتمع وتنمية البيئة رئيس جامعة طنطا