رئيس جامعة بني سويف يزور عددا من الكنائس والأديرة للتهنئة بعيد القيامة المجيد

أجرى الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، اليوم ، زيارة عدد من الكنائس والأديرة بمحافظة بني سويف لتقديم التهاني للأخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد.

وقد رافقه خلال الزيارة الدكتور طارق علي، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة حنان سليمان، عضو مجلس الشيوخ، والأستاذ محمد سليم، أمين عام الجامعة، بالإضافة إلى عدد من عمداء الكليات والعاملين والطلاب.

زياره الكنيسه المطرانيه



وبدأت الجولة بزيارة الكنيسة المطرانية بمدينة بني سويف، حيث قدم رئيس الجامعة التهنئة لنيافة الأنبا غبريال، أسقف بني سويف، وسط حضور كثيف من الآباء والكهنة الذين أعربوا عن تقديرهم لهذه الزيارة التي تعكس عمق العلاقات الأخوية بين المسلمين والأقباط في المحافظة.



وبعد ذلك، توجه رئيس الجامعة إلى مطرانية “ببا”، حيث استقبله نيافة الأنبا إسطفانوس أسقف ببا والفشن وسمسطا وعدد من كهنة المطرانية، وتم تبادل التهاني مع الحاضرين، معبرًا عن سعادته بالمشاركة في هذه المناسبة التي تجمع المصريين جميعًا، وقد تقدم نيافة الأنبا إسطفانوس بالشكر لرئيس الجامعة على تهنئته في القداس.



دير الانبا انطونيوس



ثم توجه الدكتور منصور حسن إلى دير الأنبا أنطونيوس بمركز ناصر، حيث استقبله نيافة القمص فام الأنطوني وعدد من قيادات الدير، وقدم التهاني لجميع الحاضرين. كما زار دير الأنبا بولا بنفس المركز، حيث قدم التهاني لنيافة القمص باسليوس وجميع الآباء.



وأكد رئيس الجامعة خلال الزيارة على وحدة الصف بين المصريين من كافة الطوائف، مشيدًا بقوة الشعب المصري تحت قيادة الرئيس عبدالفتا