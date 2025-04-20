في الكنائس.. قيادات تعليم سوهاج يقدمون التهنئة للأخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد

قام اليوم ماهر عبد الخالق، مدير عام الشؤون التنفيذية، وفاضل النحاس، مدير عام التعليم العام بمديرية التربية والتعليم بسوهاج، نائبين عن محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، وبرفقة علاء أبو العجب، مدير إدارة الأمن، وأيمن بدر، مدير إدارة التعليم الابتدائي المركزي بديوان المديرية، بزيارة عدد من الكنائس والمطرانيات بسوهاج لتقديم التهنئة للأخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد.

عيد القيامة المجيد

وكان في استقبالهم الأنبا توما، مطران الأقباط الكاثوليك، والأنبا باخوم، مطران الأقباط الأرثوذكس، والقس مايكل، راعي الكنيسة الإنجيلية بسوهاج، حيث نقلوا خلال الزيارة تحيات وتهنئة وكيل الوزارة وجميع العاملين بالتربية والتعليم بسوهاج، مؤكدين على المحبة والترابط بين مختلف طوائف الشعب المصري من أجل بناء وتنمية الوطن.

وخلال الزيارة، قدم القساوسة الشكر والتقدير للجميع على الزيارة، مؤكدين على المحبة والترابط والتسامح بين أبناء الشعب المصري، الذي يجمعهم نسيج وطني واحد.