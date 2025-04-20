قداس عيد القيامة المجيد في إرسالية الطاهرة بمدينة شتوتغارت – ألمانيا

احتفل أبناء إرسالية الطاهرة في مدينة شتوتغارت الألمانية بقداس عيد القيامة المجيد، والذي ترأسه الأب الفاضل إياد ياكو، وسط حضور مميز من أبناء الجالية والمؤمنين.



زياح القيامة ورتبة السلام

وخلال القداس، قاد الأب ياكو، بمشاركة الشمامسة، زياح ودورة عيد القيامة في أرجاء الكنيسة، مبشّرين المؤمنين بقيامة الرب يسوع المسيح من بين الأموات. كما أقيمت رتبة السلام، حيث رُفعت الصلوات كي يعمّ السلام والأمان في أرجاء العالم كافة.



رسالة رجاء وإيمان

في عظته، شدد الأب إياد ياكو على أهمية إعلان الإيمان بقيامة المسيح، قائلاً: “نحن نعلم جيداً أننا عندما نعيد بعضنا البعض بقول: المسيح قام، حقاً قام، فإننا نُعلن يقيننا بأن المسيح حيّ، وهو معنا في جميع أيام حياتنا، في الفرح كما في الألم. وهذا هو درب حياتنا كمؤمنين”.



تهاني وتبريكات ختامية

وفي ختام القداس، قدّم الأب إياد ياكو التهاني والتبريكات لأبناء الرعية بمناسبة عيد القيامة، متمنياً لهم أياماً مباركة مليئة بالسلام والرجاء والمحبة.



