محافظ بني سويف يتفقد الأعمال النهائية بمجمع مواقف السيارات أسفل محور عدلي منصور

تفقد الدكتورمحمد هاني غنيم محافظ بني سويف ، آخر مستجدات وسير العمل بمجمع المواقف"أسفل محور عدلي منصور، والذي تنفيذه بالتعاون بين المحافظة والهيئة العامة للطرق والكباري بوزارة النقل، وذلك في حضور :"بلال حبش" نائب المحافظ، اللواء حازم عزت السكرتير العام ، اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، أحمد دسوقي مدير مكتب المحافظ

تفقد الأعمال النهائية

وتابع المحافظ الأعمال النهائية الجاري تنفيذها بالمشروع ،حيث يتم حاليا أعمال توصيل وتركيب كابلات وكشافات الكهرباء بعد الانتهاء من تركيب المحول بموقع المشروع، بجانب استكمال تركيب الانترلوك للممرات الداخلية لباكيات السيارات، علاوة على رفع مخلفات وتراكمات أعمال الإنشاء،تمهيدا لتسلم المشروع و تشغيله ، ضمن خطة المحافظة لتحسين مستوى الخدمات والمرافق وتحقيق السيولة المرورية وتخفيف التكدس والزحام داخل الكتل السكنية.

تجدر الإشارة إلى أن مشروع مجمع المواقف يضم موقفين للسيارات (محافظات ومراكز)مكونة من 5 ساحات انتظار على مساحة 25000 متر مربع طاقة استعابية 600 مركبة،و 3 مناطق خدمية وادارية متفرقة باجمالي مساحة 4200 متر مربع (مسجد رجال + مسجد سيدات + نقطة أمنية + مكتب بريد + عيادة صحية + غرفة صراف آلي + محلات تجارية + أكشاك)، بجانب نفق مشاه اسفل مطلع محور عدلي منصور لحركة المشاه بين الموقفين ، وخزان مياه أرضي للتغذية والحريق بسعة 60م ، وسور خارجي للموقف بطول 1200 متر وبوابات دخول وخروج الأفراد والمركبات، خطوط مياه وصرف صحي "خط الطرد" حتى محطات قرية رياض باشا.