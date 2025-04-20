رئيس جامعة المنوفية يقدم التهنئة لنيافة الأنبا بنيامين والأخوة الأقباط بعيد القيامة

زار الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية مطرانية المنوفية بشبين الكوم لتقديم التهنئة للأخوة الأقباط والمسيحيين بمناسبة عيد القيامة المجيد ، يرافقه الدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتورة نانسى أسعد نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية، والدكتور إكرامى جمال أمين عام الجامعة.

الانبا بنيامين

وكان في استقبال رئيس الجامعة والوفد المرافق له الأنبا بنيامين مطران المنوفية ، والقمص بولا يعقوب وكيل المطرانية .

قدم الدكتور أحمد القاصد خالص التهنئة القلبية لمطران المنوفية ورجال الكنيسة والأخوة الأقباط من مواطنى المحافظة بمناسبة عيدالقيامة ، داعيا الله أن يعيد هذه المناسبة على مصر وشعبها بالخير والأمن والأمان والرخاء في ظل القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي،وأن يظل المصريين جميعا نسيجا واحدا تربطهم أواصر المودة والتآخي ،مؤكدا أن أعياد المسلمين والمسيحيين هي أعياد لكل المصريين، وتأتي ترسيخاً للاخوة والمحبة والتعايش بين كافة أطياف المجتمع، متمنيا أن ينعم الوطن دائما وابدا بالأمن والأمان والاستقرار .

روح المحبة

ومن جانبه أعرب الأنبا بنيامين عن سعادته بهذه الزيارة التى تؤكد روح المحبة بين كافة أبناء الشعب المصري، مقدماً الشكر والتقدير لرئيس جامعة المنوفية علي حرصه على زيارة المطرانية وتقديم التهنئة في كل المناسبات والأعياد .مؤكدا أن جامعة المنوفية هي بيت الخبرة ومنارة العلم في المحافظة مشيدا بما تشهده الجامعة من نهضة عمرانية وعلمية غير مسبوقة ، مثمنا الجهود المبذولة للارتقاء بالجامعة والخدمات التي تقدمها للمجتمع ، داعياً الله أن يعيد هذه المناسبة على منسوبي الجامعة ومصرنا الحبيبة وشعبها العظيم بالخير والأمن والأمان والاستقرار.