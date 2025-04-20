مدير أمن الأقصر يزور مطرانية إسنا لتهنئة الأقباط بمناسبة عيد القيامة.. صور

أجرى اللواء محمد سعد الصاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، اليوم الأحد، زيارة إلى مقر مطرانية إسنا وأرمنت لتقديم التهنئة لنيافة الأنبا يواقيم، أسقف عام إسنا وأرمنت، وللإخوة الأقباط، بمناسبة عيد القيامة المجيد، وذلك خلال زيارة قام بها اليوم إلى كنيسة السيدة العذراء مريم، مقر المطرانية بمدينة إسنا، فى أجواء تسودها روح الإخاء والمحبة.

تهنئة الأقباط

ورافق مدير الأمن خلال الزيارة، وفد ضم عدد من القيادات الأمنية بمديرية أمن الأقصر، حيث كان في استقبالهم نيافة الأنبا يواقيم، والنائب البابوي لدير الأنبا متاؤس الفاخوري بجبل أصفون، والقمص متاؤس القمص زخاري وكيل مطرانية إسنا وأرمنت، ، والقمص مينا جاد، والقمص تادرس رياض، والقس موسي رشدي، والقس بيشوي القمص شنودة، والقس هارون صموئيل، والقس فيلوباتير سيفين، والقس أبراهيم عبادي، والقس أنجيلوس لطفي، والقس داود سمير كهنة مطرانية إسنا، وعدد من كهنة الإيبارشية.

وخلال الزيارة، أعرب اللواء محمد سعد الصاوي عن سعادته بمشاركة الإخوة الأقباط احتفالاتهم، مؤكداً أن هذه المناسبات تعكس وحدة وتماسك الشعب المصري، وأن وزارة الداخلية حريصة دائمًا على دعم أواصر المحبة والسلام بين أبناء الوطن.

وعلى صعيد متصل، شددت مديرية أمن الأقصر من إجراءاتها الأمنية حول الكنائس والأديرة ومناطق تجمع المواطنين، تزامناً مع احتفالات عيد القيامة، حيث كثفت الأجهزة الأمنية من تواجدها بمحيط دور العبادة، وفعّلت وحدات التدخل السريع، إلى جانب تكثيف مرور القيادات الأمنية على الخدمات، وتطبيق إجراءات تفتيش السيارات ومنع توقفها بالقرب من الكنائس، في إطار الحرص على توفير الأمان والسلامة للمحتفلين.

من جانبه، رحّب نيافة الأنبا يواقيم أسقف عام إسنا وأرمنت، بزيارة مدير الأمن والوفد المرافق له، مثمنًا هذه اللفتة الطيبة التي تعكس عمق العلاقات بين جناحي الأمة، معربًا عن مدي سعادته بزيارة القيادات الأمنية لتهنئتهم بعيد القيامة المجيد، مؤكداً أن مصر اليوم فى عيد، وأن جميع الشعب المصرى مسلمين وأقباطا يصلون من أجل مصر وازدهارها ومن أجل استمرار الوحدة الوطنية والسلام، مضيفاً أن مصر مذكورة بالقرآن والإنجيل وهى الأرض المقدسة وستظل آمنة على مر الأزمنة.

وقال:"نعتز كثيراً بمشاركة القيادات الأمنية لنا فرحتنا، ونصلي من أجل مصرنا الحبيبة أن تظل دائماً في سلام وأمان، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي."

مساعد وزير الداخلية لجنوب الصعيد يهنئ الأنبا يواقيم والأقباط بمناسبة عيد القيامة

وكان اللواء محمد شرباش، مساعد أول وزير الداخلية لمنطقة جنوب الصعيد، قد قدم التهنئة لنيافة الأنبا يواقيم أسقف عام إيبارشية إسنا وأرمنت، والأخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد، كما أجرى زيارة إلى عدد من الكنائس مساء أمس برفقة قيادات المحافظة، حيث قدم التهنئة للأنبا يوساب أسقف عام ايبارشية الاقصر وتوابعها.

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