قرينة الرئيس السيسي تهنئ أقباط مصر بعيد القيامة المجيد

هنأت السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية أقباط مصر بمناسبة عيدالقيامة المجيد قائلة: أهنئ أبناء مصر الأقباط بعيد القيامة المجيد، راجية من الله أن يعيده عليهم وعلى كل المصريين بالصحة والسعادة ودوام المحبة..كل عام ومصر بأبنائها في خير وسلام.

كما هنأ الرئيس السيسي أبناء مصر الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد قائلا: أبناء مصر الأقباط، أتوجه إليكم بأصدق التهاني وأطيب الأمنيات، بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد، داعيًا الله تعالى أن يحفظ مصر وشعبها، وأن يبقيها دائمًا منارةً للتسامح والتعايش بين جميع أبنائها، وأن تزدهر فيها قيم المحبة والسلام التي توحّدنا تحت راية الوطن الواحد.

وأضاف الرئيس : أتمنى لكم عيدًا سعيدًا مليئًا بالخير والبركات، ولعائلاتكم كل السعادة والسرور..كل عام وأنتم بخير، وعيد قيامة مجيد

