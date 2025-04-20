محافظ القليوبية يهنئ المسيحيين بعيد القيامة المجيد (صور)

أجرى المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، اليوم الأحد، بجولة تفقدية لتقديم أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى الأخوة المسيحيين بمناسبة عيد القيامة المجيد.

المشاركون في تهنئة المسيحيين

وشهدت الجولة حضورًا رفيع المستوى من القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية بالمحافظة،علي رأسهم اللواء عبد الفتاح القصاص مدير أمن القليوبية والعميد أحمد فاروق رئيس مكتب المخابرات العامة بالقليوبية والعميد أحمد يوسف رئيس مكتب المخابرات الحربية بالقليوبية والعميد حسام عطوة المستشار العسكري للمحافظة، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

ومن المحافظة الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية والمهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية واللواء إيهاب سراج الدين السكرتير العام واللواء طارق ماهر السكرتير العام المساعد، واللواء مجدى عبد المتعال رئيس مدينة ومركز بنها والدكتورة سلوى أبو العينين رئيس مدينة شبين القناطر والدكتور محمد أبو ليلة رئيس مدينة الخانكة، وخالد العرفي رئيس حي غرب شبرا الخيمة والمهندس محمد بسيوني رئيس حي شرق شبرا الخيمة مما يعكس عمق الروابط التي تجمع أبناء القليوبية.

تفاصيل الجولة

استهل المحافظ جولته بزيارة مطرانية بنها، حيث كان في استقباله الأنبا مكسيموس، مطران بنها وقويسنا وتوابعها. وتبادل المحافظ والأنبا مكسيموس أطيب التهاني بهذه المناسبة المباركة، مؤكدين على روح الأخوة والمحبة التي تسود العلاقات بين أبناء الوطن الواحد.

بعد ذلك، توجه المهندس أيمن عطية لتقديم التهنئة إلى الكنيسة الإنجيلية بالقليوبية، حيث استقبله القس رفيق دويب.، راعي الكنيسة.

وعبر المحافظ عن تقديره للدور الهام الذي تقوم به الكنيسة الإنجيلية في خدمة المجتمع وتعزيز قيم التسامح والمودة.

وشملت الجولة أيضًا زيارة مطرانية شبين القناطر وتوابعها بأبو زعبل بالخانكة، حيث كان في استقبال المحافظ الأنبا نوفير، أسقف شبين القناطر وتوابعها.

وأكد الجانبان على أهمية الوحدة الوطنية والتكاتف في مواجهة التحديات وبناء مستقبل أفضل لمصر.

ختام الزيارة

واختتم محافظ القليوبية جولته بزيارة مطرانية شبرا الخيمة وتوابعها، حيث استقبله الأنبا مرقص، مطران شبرا الخيمة وتوابعها.

وأعرب المحافظ عن سعادته بمشاركة الأخوة المسيحيين فرحة عيدهم، مؤكدًا على أن هذه المناسبات تعزز أواصر المحبة والتآخي بين جميع المصريين.

كلمة محافظ القليوبية

وخلال كلمته التي ألقاها في مختلف الكنائس التي زارها، أعرب المهندس أيمن عطية عن خالص اعتزازه بالمواقف الوطنية الراسخة للكنيسة المصرية، التي لطالما أكدت أن شعب مصر بمسلميه ومسيحيه يمثل نسيجًا واحدًا، يجمعه وطن واحد وتطلعات مشتركة نحو بناء مصر الحديثة.

وأشار إلى أن المصريين جميعًا شركاء في هذا الوطن، يعملون جنبًا إلى جنب للنهوض به وتحقيق التنمية المستدامة، وسيظلون دائمًا يدًا واحدة ورمزًا للتسامح والتعايش السلمي بين الأديان.

وأكد المحافظ على أن مصر لا تقبل أي شكل من أشكال الفرقة أو الانقسام، وأن الشعب المصري بأكمله يقف صفًا واحدًا في وجه التحديات.

التأكيد على الوحدة الوطنية

ولفت إلى أن مشاركة جميع القيادات التنفيذية في هذه الجولة تأتي للتأكيد على هذه الوحدة الوطنية وعلى حرص الجميع على مشاركة الأخوة الأقباط فرحة عيدهم، معتبرًا أن التواجد معهم في هذه المناسبة هو مصدر فخر واعتزاز للجميع.

وعبرت القيادات الكنسية عن شكرها وتقديرها لمحافظ القليوبية والوفد المرافق له على هذه اللفتة الطيبة التي تعكس عمق العلاقات الوطيدة بين أبناء المحافظة، مؤكدين على استمرارهم في العمل جنبًا إلى جنب مع جميع أبناء الوطن من أجل رفعة وازدهار مصر.

تهنئة الأخوة المسيحيين

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