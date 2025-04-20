إطلاق برنامج التمكين الرقمى للفتيات في المبادرة الرئاسية "ريحانة"

انطلق برنامج التمكين الرقمي للفتيات في مبادرة "ريحانة " تحت رعاية انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، تم إطلاقوالتي تستهدف الفتيات من سن 13 إلى 18 عامًا، من أجل تحقيق تمكين وزيادة وعي الفتيات وصقل مهاراتهن وتعزيز قدراتهن للتعبير عن أنفسهن وتفعيل دورهن بالمجتمع.



مواكبة أحدث التطورات التكنولوجية

وتقول رضا الكرداوي مسؤولة التمكين الرقمي ورئيسة المجلس العربي للاعلام والإنماء إن تأكيد السيدة قرينة رئيس الجمهورية انتصار السيسي علي تمكين هؤلاء الفتيات في كل المجالات ،جعلنا نفكر في إضافة مسار التمكين الرقمي

ووضع البرامج المؤهلة لهن لسوق العمل مستقبلاً، حتي تتمكن هؤلاء الفتيات من مواكبة أحدث التطورات التكنولوجية في العالم.

وأشارت إلى أن النساء والفتيات يحتجن إلى مهارات رقمية وإلى انترنت حتى يتمكنّ من الوصول إلى المعلومات والتعليم والوظائف، والمنتجات والخدمات المالية، وأضافت أن الرقمنة تتيح فرصاً للمشاركة بسهولة أكبر في الحياة الاقتصادية والعامة والسياسية، والاستفادة من الخدمات الصحية، وتعزيز فرص الفرد في التعليم والعمل.

ولكي يتحقق ذلك لابد من تكاتف جميع شركاء التنمية في الوزارات والمجتمع المدني والمنظمات الدولية، من أجل محو الأمية الرقمية لدى الفتيات ولدى النساء، عبر إدماج هذا الهدف في المناهج التربوية، وعبر تكثيف الدورات التأهيلية في المدن والأرياف،لتأمين استفادة متساوية من المجالات التي يتيحها الاقتصاد الرقمي، وتعزيز القدرات المعرفية والتخصصية ليس فقط في الوصول الى التكنولوجيا بل في تأمين امتلاك المعرفة والمهارات المطلوبة لتعظيم الاستفادة منها.

واضافت يجب تعزيز وتكثيف برامج التعاون بين الجهات المعنية في مجالات التحول الرقمي، لتطوير آليات تحفيزية لجعل المساواة بين الجنسين مبدأ أساسي في نهج التحول الرقمي الذي تتبعه الدولة،لكي نسير بهولاء الفتيات نحو الريادة والمسؤولية، في ظل رؤية الجمهورية الجديدة التي تؤمن بدور المرأة كشريك رئيسي في التنمية المستدامة.