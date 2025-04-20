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الأحد 20 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

رسائل شم النسيم.. كلمات فرح وتهاني تعبر عن حب الربيع

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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يحتفل المصريون بشم النسيم هو أحد أقدم الأعياد المصرية وتعود جذوره إلى العصر الفرعوني ويحتفل به المصريون كل عام مع قدوم فصل الربيع في أجواء يملؤها الفرح والتفاؤل والانطلاق نحو الحياة ويتميز هذا اليوم بتقاليده الخاصة من الخروج إلى الحدائق وتناول الأطعمة المميزة مثل الفسيخ والرنجة والبيض الملون إضافة إلى تبادل التهاني بين الأهل والأصدقاء ليتنافس الجميع فى تبادل رسالة التهنئة تعبيرا عن الحب والامتنان لذا اليكم بعض رسالة تهنئة بمناسبة شم النسيم 2025.

أجمل الرسائل للتهنئة بشم النسيم

تعد رسالة التهنئة في مصر من أكثر العادات المستحبة للتعبير عن المحبة والتهنئة بهذه المناسبة الجميلة .

وياتى شم النسيم فى بداية فصل الربيع من كل عام،بعد عيد الفصح المسيحي مباشرةً، يحتفل به المصريون من مختلف الأديان وينتهي في نفس اليوم، حيث تتجه الكثير من العائلات الي زيارة الأماكن العامة لأكل الرنجة والفسيخ والاسماك المملحة، فيبحث الكثير من الأفراد عن كلمات راقية لتبادلها بين الأهل والأصدقاء لذا سوف نقدم لكم العديد من رسائل التهنئة الخاصة بشم النسيم 2025 .

ومع تطور وسائل التواصل أصبحت الرسائل وسيلة رائعة وسريعة للتعبير عن المحبة والتهنئة بهذه المناسبة الجميلة ومن أروع الرسائل التي يمكن إرسالها:

.كل سنة وأنت طيب، ويا رب يكون شم النسيم بداية فرحة وربيع دائم في حياتك.

.بنسيم الربيع وعطر الزهور، أرسل لك أرق التهاني بشم النسيم، وأتمنى لك يومًا سعيدًا مليئًا بالأمل والحب.

.شم النسيم مش بس خروجات وأكل، ده مناسبة نبعث فيها المحبة من القلب للقلب، كل سنة وأنت بخير وسعيد.

.في يوم شم النسيم، أتمنى لك حياة تزدهر كأزهار الربيع، وتشرق مثل شمسه الدافئة.

.الجو جميل، والقلوب أجمل لما بتتجمع على المحبة، شم نسيم سعيد عليك وعلى أحبابك.

وتزيد هذه الرسائل من قوة الروابط بين الناس فهي لا تحتاج إلى وقت طويل أو مجهود ولكنها تترك أثرًا طيبًا في النفس فلا تتردد في إرسال كلمة طيبة تُدخل السعادة على قلوب من تحب وتشعرهم بأنك تتذكرهم وتفرح بوجودهم في حياتك خاصة في مثل هذه المناسبات التي تحمل روح البهجة والتجدد.

رسائل شم النسيم كلمات فرح وتهاني تعبر عن حب الربيع والأحباب أحد أقدم الأعياد المصرية وسائل التواصل أصبحت الرسائل وسيلة رائعة وسريعة للتعبير أروع الرسائل شم النسيم مش بس خروجات وأكل