شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء تعلن عن تلقي طلبات التدريب الصيفي لطلبة الكليات

يعلن قطاع التدريب بشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء عن تلقي طلبات التدريب الصيفي لطلبة الكليات صيف 2025 في الفترة من 27/4/2025 إلى 29/5/2025 لطلبة كليات الهندسة والجامعات الاهلية والكليات التكنولوجية (كهرباء – ميكانيكا – نظم معلومات) والتجارة.



شروط التقديم لتلقي طلبات التدريب الصيفي ::

1- لن يتم قبول أي طلبات الا في الفترة المحددة.

2- التدريب لطلبة الفرق: الاولى والثانية والثالثة.

3- المستندات المطلوبة للتدريب: جواب تدريب لطلبة الكليات العملية أو افادة قيد للكليات النظرية جميع الخطابات تكون بتاريخ السنة الحالية وموجهه لشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء – صورة بطاقة.

4- يتم دفع الرسوم أثناء التقديم وقيمة الرسوم 300 جنيه للجامعات الحكومية و 700 جنيه للجامعات الخاصة والجامعات الحكومية بنظام الساعات المعتمدة والجامعات الاهلية والكليات التكنولوجية.

برجاء تسجيل البيانات من خلال الرابط التالي قبل الحضور:

دمنهور - شارع الجيش بجوار نادي الكهرباء