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الأحد 20 أبريل 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء تعلن عن تلقي طلبات التدريب الصيفي لطلبة الكليات

جانب من إعلان التدريب
جانب من إعلان التدريب
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يعلن قطاع التدريب بشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء عن تلقي طلبات التدريب الصيفي لطلبة الكليات صيف 2025 في الفترة من 27/4/2025 إلى 29/5/2025 لطلبة كليات الهندسة والجامعات الاهلية والكليات التكنولوجية (كهرباء – ميكانيكا – نظم معلومات) والتجارة.
 

شروط التقديم لتلقي طلبات التدريب الصيفي :: 

1-           لن يتم قبول أي طلبات الا في الفترة المحددة.
2-           التدريب لطلبة الفرق: الاولى والثانية والثالثة.
3-           المستندات المطلوبة للتدريب: جواب تدريب لطلبة الكليات العملية أو افادة قيد للكليات النظرية جميع الخطابات تكون بتاريخ السنة الحالية وموجهه لشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء – صورة بطاقة.
4-           يتم دفع الرسوم أثناء التقديم وقيمة الرسوم 300 جنيه للجامعات الحكومية و 700 جنيه للجامعات الخاصة والجامعات الحكومية بنظام الساعات المعتمدة والجامعات الاهلية والكليات التكنولوجية.

برجاء تسجيل البيانات من خلال الرابط التالي قبل الحضور:
دمنهور - شارع الجيش بجوار نادي الكهرباء

 

1000137844
1000137844
بشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء الصيفي لطلبة الكليات صيف 2025