طهطا تواصل حملات النظافة المكثفة بمناسبة عيد القيامة المجيد

تواصل الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا بمحافظة سوهاج، برئاسة المحاسب عامر عوض، تنفيذ حملات مكثفة للنظافة ورفع التراكمات والمخلفات، خاصة بمحيط الكنائس والطرق المؤدية إليها، وذلك بمناسبة عيد القيامة المجيد، وذلك في إطار توجيهات اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، واستمرارًا لجهود رفع كفاءة منظومة النظافة العامة.

وتمتد أعمال النظافة لتشمل عددًا من المناطق الحيوية والأماكن العامة بمدينة طهطا وساحل طهطا، في إطار خطة متكاملة تستهدف تعزيز البيئة الصحية وتحسين المظهر الحضاري للمدينة، بما يحقق الراحة وخدمة المواطنين.

وتُجرى أعمال النظافة بشكل يومي خلال الفترات الصباحية والمسائية، تنفيذًا لتعليمات رئيس الوحدة المحلية، وبإشراف مباشر من نواب رئيس المركز وسكرتير الوحدة المحلية ومسؤولي قطاع النظافة، بالإضافة إلى فرق التفتيش المالي والإداري والمتابعة، وبالاستعانة بمعدات الوحدة المحلية.

التعامل الفوري مع أي تجمعات للقمامة أو تراكمات قد تعيق الحركة

وأكد رئيس المركز استمرار المتابعة الميدانية اليومية لضمان تقديم خدمات النظافة بكفاءة عالية، والتعامل الفوري مع أي تجمعات للقمامة أو تراكمات قد تعيق الحركة أو تشوّه المظهر العام، خاصة في محيط الكنائس التي تشهد استعدادات مكثفة لاستقبال المواطنين خلال احتفالات العيد.

وتأتي هذه الجهود في إطار حرص محافظة سوهاج على تحسين مستوى النظافة العامة بجميع المراكز والمدن، وبما يعكس الوجه الحضاري للمنطقة، ويعزز من جودة الحياة للمواطنين، خاصة في المناسبات والأعياد التي تشهد توافدًا مكثفًا من الزوار والأهالي.

وشددت الوحدة المحلية على أن الحملات مستمرة بشكل يومي، وأن هناك تنسيقًا مع مختلف الجهات المختصة لضمان استدامة النظافة في جميع القطاعات، مع استقبال شكاوى المواطنين والتعامل معها بشكل فوري، حفاظًا على بيئة نظيفة وآمنة للجميع.

1000081453

1000081452

1000081451

1000081448

1000081449