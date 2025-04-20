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الأحد 20 أبريل 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

3 مايو.. بدء موعد الترشح لشغل منصب رئيس جامعة بني سويف

رئيس جامعه بني سويف
رئيس جامعه بني سويف
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أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، بدء موعد وإجراءات التقدم لشغل وظيفة رئيس جامعة بني سويف، وذلك اعتباراً من يوم السبت الموافق 3 مايو المقبل ، وفقاً للجدول الزمني لاختيار القيادات الجامعية، والأوراق المطلوبة.

 

انتهاء الترشح 8مايو


حيث يستمر الترشح حتى الخميس 8 مايو، وتعلن القائمة المبدئية للمتقدمين في ذات اليوم، على أن يتم البدء في تلقى الطعون اعتباراً من الأحد 11 مايو وحتى الأثنين 12 مايو، فيما تجتمع لجنة البت في الطعون وإعلان القائمة النهائية للمتقدمين يوم الثلاثاء 13 مايو.

 

تعزيز البحث العلمي 


فيما أعرب الدكتور منصور حسن عن أصدق التمنيات للمرشحين بالتوفيق والسداد ، وأكد  أن قيادة الجامعة مسؤولية عظيمة تتطلب الحكمة والرؤية المستقبلية للنهوض بالجامعة وتعزيز البحث العلمي و تستمر جهود التطوير والابتكار لخدمة الطلاب والمجتمع،  متمنيا لهم النجاح في مسيرتهم الأكاديمية والإدارية.
تجدر الإشارة إلى إعلان الأوراق المطلوبة لشغل منصب رئيس الجامعة .

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