3 مايو.. بدء موعد الترشح لشغل منصب رئيس جامعة بني سويف

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، بدء موعد وإجراءات التقدم لشغل وظيفة رئيس جامعة بني سويف، وذلك اعتباراً من يوم السبت الموافق 3 مايو المقبل ، وفقاً للجدول الزمني لاختيار القيادات الجامعية، والأوراق المطلوبة.

انتهاء الترشح 8مايو



حيث يستمر الترشح حتى الخميس 8 مايو، وتعلن القائمة المبدئية للمتقدمين في ذات اليوم، على أن يتم البدء في تلقى الطعون اعتباراً من الأحد 11 مايو وحتى الأثنين 12 مايو، فيما تجتمع لجنة البت في الطعون وإعلان القائمة النهائية للمتقدمين يوم الثلاثاء 13 مايو.

تعزيز البحث العلمي



فيما أعرب الدكتور منصور حسن عن أصدق التمنيات للمرشحين بالتوفيق والسداد ، وأكد أن قيادة الجامعة مسؤولية عظيمة تتطلب الحكمة والرؤية المستقبلية للنهوض بالجامعة وتعزيز البحث العلمي و تستمر جهود التطوير والابتكار لخدمة الطلاب والمجتمع، متمنيا لهم النجاح في مسيرتهم الأكاديمية والإدارية.

تجدر الإشارة إلى إعلان الأوراق المطلوبة لشغل منصب رئيس الجامعة .