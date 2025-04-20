رئيس مدينتي الأقصر وإسنا يهنئان الأقباط ويوزعان الهدايا بمناسبة عيد القيامة.. صور

وزع اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، بعض الهدايا والحلوى وباقات من الزهور، على المواطنين والأطفال، كما هنأهم مناسبة عيد القيامة المجيد، في إطار توجيهات المستشار عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، للأجهزة التنفيذية بضرورة التواجد والمشاركة دائماً مع المواطنين في كل الأعياد والمناسبات.

توزيع العيديات

جاء ذلك أثناء زيارته لكنيسة السيدة العذراء وكنيسة الملاك، بمنطقة حي وسط، وكنيسة القديس العظيم الأنبا أنطونيوس والأنبا بولا بمنطقة حي شرق، وذلك برفقة حاتم جابر سكرتير عام مجلس مدينة الأقصر، لتقديم التهنئة بمناسبة الاحتفالات بعيد القيامة المجيد 2025، في لفتة تعبر عن مدى عمق العلاقات والمشاعر بين أبناء الوطن الواحد، احتفالا وابتهاجا ومشاركة الأخوة الأقباط فرحتهم بالاحتفال بعيد القيامة المجيد 2025.

وأكد رئيس مدينة الأقصر، أن هذه الأعياد والمناسبات هي رسالة مهمة للعالم بأجمعه، تؤكد أن المصريين يحتفلون سويًا بكل المناسبات معًا، في جو من المودة والمحبة.

رئيس إسنا يهنئ الأنبا يواقيم والأقباط بعيد القيامة المجيد

كما قدّم الدكتور محمد محمود رزق، رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، التهنئة لنيافة الأنبا يواقيم، أسقف عام إسنا وأرمنت، وللإخوة الأقباط، بمناسبة عيد القيامة المجيد، وذلك خلال زيارته اليوم الأحد لمقر المطرانية بكنيسة السيدة العذراء مريم بمدينة إسنا، ورافق رئيس المدينة خلال الزيارة، عدد من مديري الإدارات المختلفة بالمركز.

وكان في استقبالهم نيافة الأنبا يواقيم، أسقف عام إسنا وأرمنت والنائب البابوي لدير الأنبا متاؤس الفاخوري بجبل أصفون، والقمص متاؤس القمص زخاري، وكيل مطرانية إسنا وأرمنت، وعدد من آباء كهنة الإيبارشية.

وخلال اللقاء، أعرب الدكتور محمد محمود رزق عن خالص تهانيه بهذه المناسبة، مؤكدًا على روح المحبة والتآخي التي تجمع بين أبناء الوطن الواحد، متمنيًا دوام الأمن والاستقرار والرخاء لمصر وشعبها.

كما حرص رئيس المدينة والوفد المرافق له على التقاط عدد من الصور التذكارية مع نيافة الأنبا يواقيم، في مشهد جسّد معاني المحبة والمودة.

رئيس إسنا يهنئ الأقباط (1)

رئيس إسنا يهنئ الأقباط (2)

رئيس إسنا يهنئ الأقباط (3)

رئيس إسنا يهنئ الأقباط (4)

رئيس إسنا يهنئ الأقباط (5)

رئيس إسنا يهنئ الأقباط (6)

رئيس إسنا يهنئ الأقباط (7)

رئيس إسنا يهنئ الأقباط (8)

رئيس إسنا يهنئ الأقباط (9)

رئيس إسنا يهنئ الأقباط (10)

رئيس مدينة الأقصر يوزع الحلوى (1)

رئيس مدينة الأقصر يوزع الحلوى (2)

رئيس مدينة الأقصر يوزع الحلوى (3)

رئيس مدينة الأقصر يوزع الحلوى (4)

رئيس مدينة الأقصر يوزع الحلوى (5)

رئيس مدينة الأقصر يوزع الحلوى (6)

رئيس مدينة الأقصر يوزع الحلوى (7)

رئيس مدينة الأقصر يوزع الحلوى (8)

رئيس مدينة الأقصر يوزع الحلوى (9)

رئيس مدينة الأقصر يوزع الحلوى (10)

رئيس مدينة الأقصر يوزع الحلوى (11)

رئيس مدينة الأقصر يوزع الحلوى (12)

رئيس مدينة الأقصر يوزع الحلوى (13)

رئيس مدينة الأقصر يوزع الحلوى (14)

رئيس مدينة الأقصر يوزع الحلوى (15)

رئيس مدينة الأقصر يوزع الحلوى (16)

رئيس مدينة الأقصر يوزع الحلوى (17)

رئيس مدينة الأقصر يوزع الحلوى (18)

رئيس مدينة الأقصر يوزع الحلوى (19)

رئيس مدينة الأقصر يوزع الحلوى (20)

رئيس مدينة الأقصر يوزع الحلوى (21)

رئيس مدينة الأقصر يوزع الحلوى (22)

رئيس مدينة الأقصر يوزع الحلوى (23)