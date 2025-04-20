انتشال جثامين طالبين لقيا مصرعهما غرقا في دمياط

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بدمياط من انتشال جثامين طالبين في المرحلة الإعدادية لقيا مصرعهما غرقا في نهر النيل اليوم الأحد، وسط حالة من الذعر لدى اهالي دمياط حيث تجمهر الأهالي بعد أن لاحظ احد المارة سقوط الطالبين في نهر النيل أثناء الاستحمام هربا من ارتفاع درجات الحرارة ومن ثم لم يظهرا مرة أخرى.

انتشال جثامين الطفلين



تم اخطار قوات الإنقاذ النهري وتم إرسال قوات من الإنقاذ والضفادع البشريه للبحث عنهم وانتشال جثامينهم .



تم انتشال جثامين الطالبين وتبين انهم لقيا مصرعهما غرقا أسفل كوبري السد في دمياط.

تحرير محضر بالواقعة



تم تحرير محضر شرطي بالواقعة وإخطار ذويهم لاستلام جثامينهم حيث سادت حالة من الحزن والبكاء من الأهالي في محيط مستشفى دمياط التخصصي لاستلام الجثامين واستخراج تصاريح الدفن الخاصة بهم .

يذكر أن الطفلين هم محمد علاء و إبراهيم طوبار طالبين بمدرسه النصر الإعدادية بدمياط ولقوا مصرعهم بعد غرقهم صباح اليوم في نهر النيل حيث تم نقلهم الي مشرحة مستشفي دمياط التخصصي.

وتعاملت فرق الإنقاذ تعاملت مع الحادث بشكل سريع فور إبلاغهم، موضحين أنهم تمكنوا من تقديم الدعم اللازم إلا أن سرعة المياه تسببت في إبعاد الطفلين لمسافة طويلة الأمر الذي تسبب في وفاتهما بعد أن تلقت الأجهزة الأمنية في محافظة دمياط بلاغ يفيد بغرق طفلين في نهر النيل اليوم الأحد وسط حالة من الذعر لدى اهالي دمياط حيث تجمهر الأهالي بعد أن لاحظ احد المارة سقوط الطالبين في نهر النيل أثناء الاستحمام هربا من ارتفاع درجات الحرارة ومن ثم لم يظهرا مرة أخرى.

وحررت الأجهزة الأمنية المحضر اللازم للواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.



وتساهم قوات الإنقاذ النهرى والمسطحات المائية فى انتشال العديد من الجثث من داخل مياه نهر النيل وإنقاذ المواطنين من الغرق داخل مياه الترع، وفى حالة سقوط أى سيارة يتم الانتقال إليها بشكل سريع، ليتم إنقاذ من يتواجد بها في محافظة دمياط للتعامل مع اي حالا غرق يتم رصدها.