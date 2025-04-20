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الأحد 20 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

السيسي مهنأ الأقباط: أدعو الله أن يحفظ مصر وشعبها ويبقيها دائمًا منارةً للتسامح والتعايش

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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دعا الرئيس عبدالفتاح السيسي الله تعالى أن يحفظ مصر وشعبها، وأن يبقيها دائمًا منارةً للتسامح والتعايش بين جميع أبنائها، وأن تزدهر فيها قيم المحبة والسلام التي توحّدنا تحت راية الوطن الواحد

وهنأ الرئيس السيسي أبناء مصر الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد قائلا: أبناء مصر الأقباط، أتوجه إليكم بأصدق التهاني وأطيب الأمنيات، بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد، داعيًا الله تعالى أن يحفظ مصر وشعبها، وأن يبقيها دائمًا منارةً للتسامح والتعايش بين جميع أبنائها، وأن تزدهر فيها قيم المحبة والسلام التي توحّدنا تحت راية الوطن الواحد.

وأضاف الرئيس : أتمنى لكم عيدًا سعيدًا مليئًا بالخير والبركات، ولعائلاتكم كل السعادة والسرور..كل عام وأنتم بخير، وعيد قيامة مجيد.

الرئيس السيسي مصر الاقباط