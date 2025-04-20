محافظ قنا يزور مطرانية قوص للتهنئة بعيد القيامة المجيد

قام الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، بزيارة إلى مطرانية قوص، لتقديم التهنئة للإخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد.

وكان في استقبال المحافظ لدى وصوله نيافة الأنبا بيمن، مطران قوص ونقادة وتوابعهما، وعدد من الآباء الكهنة والقساوسة، الذين أعربوا عن سعادتهم بهذه الزيارة التي تجسد روح الوحدة الوطنية.

رافق المحافظ في زيارته كل من اللواء الدكتور محمد عمران، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن قنا، والدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، واللواء حسام حمودة، السكرتير العام للمحافظة، واللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد، والعميد أركان حرب محمد صدقي، المستشار العسكري للمحافظة، وفضيلة الشيخ تاج الدين أبو الوفا، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية بقنا، وفضيلة الشيخ عبدالله حارث، مدير عام الإرشاد الديني ممثلاً عن مديرية الأوقاف، بالإضافة إلى مجدي حسين، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وحسين الزمقان، رئيس مركز ومدينة قوص، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وخلال كلمته التي ألقاها بهذه المناسبة، أكد محافظ قنا أن مشاركة جميع أطياف المجتمع في الاحتفال بالأعياد يعكس قوة العلاقات الإنسانية وروح المحبة بين المصريين، مشيرًا إلى أن هذه الروح ليست مقصورة على المناسبات الدينية فحسب، بل هي جزء أصيل من الموروث الثقافي والاجتماعي الذي تتناقله الأجيال جيلاً بعد جيل.

وأضاف عبدالحليم، أن هذه الروح الوطنية الخالصة تعكس عظمة مصر التي تُعد نموذجًا فريدًا في التلاحم والتعايش بين مكونات مجتمعها.

كما أكد المحافظ أن "أعياد المصريين واحدة"، نحتفل بها جميعًا في أجواء يسودها البهجة والسلام، داعيًا المولى عز وجل أن يعيد هذه الأيام المباركة على الشعب المصري، مسلمين وأقباطًا، بمزيد من الإخاء والمحبة، وأن يديم على الوطن نعمة الأمن والاستقرار.

من جانبه، أعرب نيافة الأنبا بيمن، مطران قوص ونقادة، عن بالغ شكره وامتنانه للمحافظ والوفد المرافق له على هذه اللفتة الطيبة، التي تعكس عمق مشاعر المحبة والتسامح التي يتميز بها أبناء مصر، مؤكدا أن عيد القيامة المجيد يحمل رسالة محبة وسلام للعالم أجمع، ويمثل فرصة لإحياء معاني الخير والمحبة في نفوس الجميع.

IMG-20250420-WA0020

IMG-20250420-WA0019