ads
الأحد 20 أبريل 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

باستخدام موس.. ضبط حلاق ذبح طفلة في الدقهلية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة الستاموني بمحافظة الدقهلية من ضبط حلاق تخلص من طفلة ذبحا بإستخدام موس حلاقة داخل المحل الخاص به بقرية المستعمرة الغربية، وذلك بسبب خلافات الجيرة مع والدها ولهو الطفلة.

مقتل طفلة على يد حلاق فى الدقهلية:

البداية بتلقي اللواء دكتور حسام عبدالعزيز، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية،  بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة الستاموني بقيام "حلاق" بإنهاء حياة طفلة ذبحا بإستخدام موس حلاقة داخل المحل الخاص به بقرية المستعمرة الغربية "دائرة المركز".

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة الستاموني بقيادة الرائد محمد حبيب، وبالفحص تبين مصرع الطفلة "ريتاج السعيد فهمي،8 سنوات، ومقيمة قرية المستعمرة الغربية تلميذة بالصف الثالث الإبتدائي".

خلافات الجيرة وراء قتل حلاق طفلة فى الدقهلية:

بسؤال والدها عامل تعبئة وتغليف ومقيم ذات القرية اتهم "موسى زين العابدين، 38 عاما، حلاق ومقيم ذات القرية بالتخلص من نجلته وذلك لخلافات بينهما بسبب لهو الطفلة امام المحل وقيامه باستدراجها بداخله وذبحها مستخدما موس حلاقة.

بتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة الستاموني من ضبط المتهم وبمواجهته اقر واعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب وأرشد عن السلاح المستخدم فى ارتكاب الجريمة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بنقل الجثمان من مستشفى بلقاس لمشرحة مستشفى المنصورة الدولى "العام" لإجراء التشريح وبيان سبب الوفاة.

txt

إصابة 3 أشخاص في تصادم موتوسيكل وتوك توك بالدقهلية

txt

إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم على طريق ميت غمر بالدقهلية

txt

مصرع 2 وإصابة 12 بحادث انقلاب ميكروباص في الدقهلية

الدقهلية إنهاء حياة طفلة امن الدقهلية قتل طفله مقتل طفله الستامونى