دوري أبطال أفريقيا.. بيراميدز يسيطر على التشكيل المثالي في ذهاب نصف النهائي

شهد التشكيل المثالي لجولة الذهاب بنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا سيطرة نجوم نادي بيراميدز على التشكيل المثالي وفقًا لموقع "سوفا سكور" العالمي كما تواجد لاعبين من الأهلي.

سيطرة بيراميدز

وتواجد 5 لاعبين من نادي بيراميدز فى التشكيل المثالي لمرحلة الذهاب في نصف النهائي ببطولة دوري أبطال أفريقيا وهم: وليد الكرتي ومحمد الشيبي ومحمد حمدي ومهند لاشين وأحمد سامي.

موعد مباراة الإياب

تقام مباراة الإياب بين بيراميدز وأورلاندو بايرتس يوم الجمعة المقبل 25 أبريل على ملعب الدفاع الجوي في التاسعة مساء.

حكام مباراة بيراميدز وأورلاندو

يدير اللقاء الحكم الجابوني باتريس مبيامي، ويعاونه ألفيس نويبي من الكاميرون المساعد الأول، وبوريس ديستوجا من الجابون المساعد الثاني، وأحمد علي الحكم الرابع من تنزانيا.

ويراقب اللقاء بشرى مأمون من السودان، والمنسق العام فيكتور لوال من جنوب السودان، ومراقب الحكام كواديو بورو من كوت ديفوار، والمنسق الإعلامي عبدالمالك أبوبكاري من النيجر، وإيفانز أوتشارو المنسق الأمني من كينيا.

وعلى تقنية الفيديو، بيير أتشو من الجابون، ويعاونه الكيني ستيفين أونيانجو، ومساعد المنسق العام إيمسيت فلان من ليبيريا.

ثنائي الأهلي

كما شهد التشكيل المثالي لجولة الذهاب من نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا تواجد ثنائي فريق الأهلي إمام عاشور ومروان عطية.

موعد مباراة الأهلي المقبلة أمام صن داونز

تنطلق مباراة الأهلي وصن دوانز الجنوب أفريقي في السابعة مساء الجمعة المقبل 25 أبريل على استاد القاهرة الدولي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

فتح باب حجز تذاكر مباراة الأهلي وصن داونز

أعلنت شركة تذكرتي فتح باب الحجز لمباراة الأهلي وصن داونز الجنوب أفريقي، في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويلتقي الأهلي مع صن داونز يوم الجمعة المقبل، على استاد القاهرة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعد انتهاء مباراة الفريقين، مساء اليوم السبت، في الذهاب بجنوب أفريقيا بالتعادل السلبي.