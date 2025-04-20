محافظ أسوان يوزع كروت تهنئة الرئيس والعيدية على الأطفال بالكنائس.. صور

حرص اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بمناسبة الإحتفال بعيد القيامة على توزيع كروت ملونة خاصة بتهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ، وأيضاً الهدايا والعيدية على الأطفال ، بمختلف كنائس طوائف الأقباط الأرثوذكس والكاثوليك والإنجيلية .
كما قام المحافظ بإلتقاط الصور التذكارية معهم مما أضفى حالة من البهجة والسرور والسعادة .
أجواء احتفالية للأقباط حول الكنائس وتجهيز الحدائق لاستقبال الأسر
وأكد الدكتور إسماعيل كمال على أننا حرصنا على تهيئة الأجواء الإحتفالية أمام الأخوة الأقباط من خلال تكثيف أعمال النظافة العامة بمحيط الكنائس ، مع تكثيف الجهود من أعمال الإنارة والتطوير والتجميل ، وإعداد وتجهيز الحدائق لإستقبال الأسر للإحتفال بالأعياد .
ولفت محافظ أسوان إلى أن ما شهده من تلاحم أطياف المجتمع الأسوانى لتقديم التهنئة لإخوانهم الأقباط بهذه المناسبة يؤكد على أواصر المحبة والأخوة بين شركاء الوطن ، لأنهم نسيج واحد داخل وطن واحد.