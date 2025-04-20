تشكيل هجومى لمانشستر يونايتد أمام وولفارهامبتون

أعلن روبن أموريم، المدير الفنى لفريق مانشستر يونايتد، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره وولفرهامبتون، وذلك بعد قليل على ملعب "أولد ترافورد"، ضمن منافسات الجولة الـ 33 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2025.



تشكيل مانشستر يونايتد

وجاء تشكيل فريق مانشستر يونايتد كالتالي:

حراسة المرمى: أونانا.

خط الدفاع: لينديلوف - مزراوي - هويلوند - دورجو.

خط الوسط: إريكسن - جارناتشو - أوجارتي .

خط الهجوم: ماينو - أماس - فريدريكسون.

ويتواجد على مقاعد البدلاء: هيتون - دالوت - إيفانز - ماجواير - يورو - كاسيميرو - فيرنانديز - ماونت - أوبي.



تشكيل وولفارهامبتون



بينما أعلن أعلن فيتور بيريرا، المدير الفنى لفريق وولفرهامبتون، تشكيل فريقه والذي جاء كالتالى :

حراسة المرمى: سا .

خط الدفاع: سيميدو - بوينو - أجبادو - توتي.

خط الوسط: نوري - أندري - جوميز - مونيتسي.

خط الهجوم: كونها - لارسين.





ويحتل مانشستر يونايتد المركز ال14، برصيد 38 نقطة، بينما يتواجد وولفرهامبتون في المركز 17، برصيد 35 نقطة.