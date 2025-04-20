طعنه في صدره.. كواليس التحقيقات مع المتهم بقتل جاره في مشاجرة بأوسيم

تجري جهات التحقيق بالجيزة، التحقيقات حول مصرع عامل في مشاجرة مع عاطل بسبب خلافات الجيرة بمنطقة أوسيم، وصرحت بدفن الجثة بعد الاطلاع على تقرير مفتش الصحة بأسباب وفاته وهو طعنه نافذة بالصدر، واستمعت إلى إفادات شهود العيان المحيطين بمسرح الحادث والذين أفادوا أن المتهم استل سكيناً وطعن بها جاره بعد شجار نشب بينهم.

القبض على المتهم وسلاح الجريمة

واطلعت جهات التحقيق، تفريغ الكاميرات بمحيط الواقعة ومضاهتا بأقوال شهود العيان، وأمرت بحبس المتهم ٤ ايام على ذمة التحقيقات والتحفظ على سلاح الجريمة"سكين", وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.

قتله بطعنه واحدة

كشفت أقوال المتهم والذي يدعى"كريم .ك"٣٣ سنة، عاطل، حيث أدعى أنه كان يحاول الدفاع عن نفسه حينما احتدم الشجار بينه وبين جاره، والذي يدعى "أحمد .ط" ٤٤ سنة ، عامل، فقام باستلال سكين، وطعنه في صدره.

وتبين من خلال فحص السجل الجنائي للمتهم أنه، قد سبق اتهامه فى عدة قضايا.

خلافات الجيرة السبب

تلقى ضباط مباحث مركز شرطة أوسيم بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب مشاجرة ووجود قتيل بدائرة المركز، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بين عاطل وعامل بسبب خلافات الجيرة، قام علي أثرها الأول بطعن الثاني بسلاح أبيض محدثا إصابته التي أودت بحياته، جري نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

عقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.