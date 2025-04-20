البابا تواضروس: عيد القيامة دعوة للعمل والمحبة بين جميع أبناء الوطن

قال البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، إن عيد القيامة المجيد يحمل رسالة عظيمة للمصريين جميعًا، مؤكدًا أن الأعياد الدينية، سواء المسيحية أو الإسلامية، هي مناسبات للفرح والمحبة تجمع كل المصريين دون تمييز.

وأضاف في لقاء خاص مع محمد عادل مراسل قناة "إكسترا نيوز": "في الأعياد، نشعر بأننا أغنياء بالفرح وبالروح الطيبة، ونسأل الله أن يديم علينا هذه المحبة".

وأوضح البابا أن رسالة عيد القيامة هي رسالة حياة وعمل، فكما يقوم الإنسان من النوم ليبدأ يومه، فإن القيامة أيضًا تعني النهوض للعمل والاجتهاد والمسؤولية



وتابع: "نحتفل بعيد القيامة على مدار خمسين يومًا بحسب طقس الكنيسة، وهي دعوة للاستعداد والاجتهاد في كل مجالات الحياة: العمل، الدراسة، والمسؤوليات الاجتماعية".



وشدد، على أن العيد هو مناسبة للارتقاء الروحي والعملي في آنٍ واحد، داعيًا الشباب إلى استغلال هذه الأجواء لنشر قيم المحبة والعمل الجاد، كما توجه بالشكر إلى جميع المهنئين، متمنيًا لهم أعيادًا مليئة بالسلام والفرح.



