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الأحد 20 أبريل 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

قطاع الحماية المجتمعية يقيم قداس عيد القيامة لعام 2025 داخل مراكز الإصلاح والتأهيل

قطاع الحماية المجتمعية
قطاع الحماية المجتمعية قداس عيد القيامة لعام 2025
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 أقام قطاع الحماية المجتمعية قداس عيد القيامة لعام 2025 بدور العبادة المقامة داخل مراكز الإصلاح والتأهيل والتى صممت كمثيلاتها بالخارج وقد أقيم القداس بالتزامن مع إقامته بالخارج.

وإستقبلت (مراكز الإصلاح والتأهيل بقطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية) عددًا من رجال الدين المسيحى، وذلك لإقامة الصلوات والشعائر الدينية ومشاركة النزلاء والنزيلات المسيحيين الإحتفال بهذه المناسبة وخلال الإحتفال قدم شيوخ الأزهر التهنئة للنزلاء المسيحيين وهو تجسيدًا لصلابة النسيج الوطنى الذى تنعم به مصر.. كما تم توزيع كحك العيد على النزلاء من إنتاج نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل إحتفالًا بتلك المناسبة.

ومن جانبهم أعرب النزلاء المسيحين عن مدى فرحتهم بمنحهم الفرصة للإحتفال وإقامة الشعائر الدينية وتقدموا بالشكر لإخوانهم المسلمين على مشاركتهم الإحتفال بتلك المناسبة.. وهو ما يجسد أسمى معانى الإنسانية فى السياسة العقابية الحديثة والذى يعزز القيم الدينية والروحية.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء بما يسموا بالفكر والسلوك لدى النزلاء.

عيد القيامة لعام 2025 مراكز الإصلاح والتأهيل القداس رجال الدين المسيحى