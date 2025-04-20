أعلن ميكيل أرتيتا المدير الفنى لفريق أرسنال تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره إبسويتش تاون، وذلك بعد قليل على ملعب " بورتمان رود، ضمن منافسات الجولة الـ 33 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى لكرة القدم.
وجاء تشكيل فريق ارسنال كالتالى:
حراسة المرمى: دافيد رايا.
خط الدفاع: بنجامين وايت، ويليام ساليبا، جاكوب كيويور، أوليكساندر زينشينكو.
خط الوسط: ديكلان رايس، ميكيل ميرينو، مارتن اوديجارد.
هط الهجوم: بوكايو ساكا، لياندرو تروسارد، غابرييل مارتينيلي.
فيما أعلن كيران ماكينا المدير الفنى لفريق إبسويتش تاون، تشكيل فريقه الذى جاء كالتالى:
حراسة المرمى: أليكس بالمير.
خط الدفاع: أكسيل تاونزيبي، دارا أوشي، جاكوب غريافيس، ليف دافيس، بن جونسون.
خط الوسط: جاك كلارك، سام مرسى، جان كاجوست.
خط الهجوم: جوليو إنشيزو، جورج هيرست.
ويحتل فريق ارسنال وصاة ترتيب الدورى الانجليززى برصيد 63 نقطة، بينما ييقع فريق ابسويتش تاون فى المركز الـ 18 برصيد 21 نقطة.
البوابة سبورت
الدورى الانجليزى.. ساكا يقود ارسنال لمواجهة إبسويتش تاون
أعلن ميكيل أرتيتا المدير الفنى لفريق أرسنال تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره إبسويتش تاون، وذلك بعد قليل على ملعب " بورتمان رود، ضمن منافسات الجولة الـ 33 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى لكرة القدم.