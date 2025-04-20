الدورى الانجليزى.. ساكا يقود ارسنال لمواجهة إبسويتش تاون

أعلن ميكيل أرتيتا المدير الفنى لفريق أرسنال تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره إبسويتش تاون، وذلك بعد قليل على ملعب " بورتمان رود، ضمن منافسات الجولة الـ 33 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى لكرة القدم.

وجاء تشكيل فريق ارسنال كالتالى:

حراسة المرمى: دافيد رايا.

خط الدفاع: بنجامين وايت، ويليام ساليبا، جاكوب كيويور، أوليكساندر زينشينكو.

خط الوسط: ديكلان رايس، ميكيل ميرينو، مارتن اوديجارد.

هط الهجوم: بوكايو ساكا، لياندرو تروسارد، غابرييل مارتينيلي.

فيما أعلن كيران ماكينا المدير الفنى لفريق إبسويتش تاون، تشكيل فريقه الذى جاء كالتالى:

حراسة المرمى: أليكس بالمير.

خط الدفاع: أكسيل تاونزيبي، دارا أوشي، جاكوب غريافيس، ليف دافيس، بن جونسون.

خط الوسط: جاك كلارك، سام مرسى، جان كاجوست.

خط الهجوم: جوليو إنشيزو، جورج هيرست.

ويحتل فريق ارسنال وصاة ترتيب الدورى الانجليززى برصيد 63 نقطة، بينما ييقع فريق ابسويتش تاون فى المركز الـ 18 برصيد 21 نقطة.