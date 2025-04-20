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الأحد 20 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ سوهاج يشارك أطفال "بيت الرحمة" فرحتهم بعيد القيامة المجيد

محافظ سوهاج
محافظ سوهاج
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شارك اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، اليوم، أطفال جمعية "بيت الرحمة" المسيحية احتفالاتهم بعيد القيامة المجيد، في أجواء تسودها البهجة والمحبة، حيث قام بتوزيع الهدايا العينية والمبالغ المالية كعيدية، بالإضافة إلى تقديم كسوة العيد للأطفال، تعبيرًا عن روح المشاركة.

رافق المحافظ خلال الزيارة اللواء صبري صالح، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن سوهاج، وأحمد يسري، رئيس فرع المخابرات العامة، والعميد محمد خميس، وكيل الأمن الوطني، والعميد أ.ح وائل أبو القاسم، نائب المستشار العسكري، والدكتور محمد حسني، رئيس المنطقة الأزهرية، ورجال الدين الإسلامي من الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف.

وأكد المحافظ على أهمية هذه المناسبات في ترسيخ قيم المواطنة والوحدة الوطنية، مشيرًا إلى أن مصر ستظل نموذجًا فريدًا للتعايش بين أبنائها، وقدم سيادته التهنئة للإخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد، متمنيًا دوام المحبة والسلام لأبناء الوطن كافة.

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