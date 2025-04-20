وسط أجواء من الود والمحبة قام اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بتقديم التهنئة للأخوة الأقباط فى مختلف الكنائس التابعة لطوائف الأرثوذكس والكاثوليك والإنجيلية بمناسبة عيد القيامة المجيد ، وذلك بمرافقة اللواء أيمن الشريف السكرتير العام ، واللواء ماهر هاشم السكرتير العام المساعد ، بالإضافة إلى القيادات الدينية والجامعية والتنفيذية والمجتمعية .

محافظ أسوان يهنئ الأخوة الأقباط بعيد القيامة بكنائس طوائف الأرثوذكس والكاثوليك والإنجيلية

وأكد المحافظ على روح المحبة التى تجمع المصريين ليعطوا المثل والقدوة فى مبادئ المواطنة الحقيقية ، فوحدة وتماسك الشعب المصري هى الضمان الوحيد لعبور التحديات الحالية ، وهو الذى يشدد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى فى جميع فعاليات الإحتفال بالأعياد الدينية ليعطى رسالة للعالم بأن مصر هى رمز المحبة والحياة ، ويتم تطبيق ذلك داخل دور العبادة فى المساجد والكنائس من خلال العلو بالقيم السامية والأخلاق والرقى بالنفس لتحفيز الشباب على حسن الخلق ، لأنها أساس لتقدم الأمم .

وكان فى إستقبال محافظ أسوان بمطرانية الأقباط الأرثوذكس نيافة الأنبا بيشوى أسقف أسوان وتوابعها، والقساوسة والكهنة.

وقد أعرب نيافة الأنبا بيشوى عن تقديره وإمتنانه لما يلمسه من محبة المهنئين المسلمين والأخوة الصادقة والذين يتوافدوا لمشاركة أخوانهم الأقباط في إحتفالات عيد القيامة المجيد وعلى رأسهم محافظ أسوان .

مشيراً إلى أننا جميعاً أبناء الوطن الواحد بتماسكنا وترابطنا لأننا شركاء في بنيان واحد وجسد واحد .

وعقب ذلك توجه المحافظ لتهنئة طائفة الأقباط الإنجليين حيث كان فى إستقباله القس وائل جرجس راعى الكنيسة الإنجيلية بأسوان ، والقس مينا صفوت راعى كنيسة الجرمانية ، وأعضاء المجلس حيث عبروا عن سعادتهم لحرص كافة فئات المجتمع على تقديم التهانى لهم ، وفى مقدمتهم المحافظ الدكتور إسماعيل كمال ليؤكد على الروابط الإنسانية والمحبة الإيمانية التى تربط بين المصريين .

المناسبات العطرة تؤكد على الروابط الإنسانية والمحبة الإيمانية

هذا فيما قدم محافظ أسوان التهنئة لطائفة الأقباط الكاثوليك حيث كان فى إستقباله القمص أنطونيوس ذكرى راعى الكنيسة ، والذى أكد على أن هذه المناسبات العطرة تؤكد على الروابط الإنسانية والمحبة الإيمانية فى ظل قيادة سياسية حكيمة دائماً تتمثل فى الرئيس السيسى ، والذى يعطى المثل والنموذج للتلاحم والتكاتف المتواصل بين جموع المصريين .

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