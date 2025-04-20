الإنتاج الحربي ومستقبل مصر للتنمية المستدامة يتعاونان لتعزيز التنمية

وقع الدكتور مهندس عماد أحمد عسكر، رئيس مجلس إدارة مركز التميز العلمي والتكنولوجي (الإنتاج الحربي)، واللواء جوي أ.ح هيثم محمد عبد السلام، مساعد رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، بروتوكول تعاون مشترك.

حضر التوقيع أعضاء مجلس إدارة المركز والدكتور علي الفايد، رئيس اللجنة الاستشارية العليا للجهاز، وذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير الدولة للإنتاج الحربي.



أهداف بروتوكول التعاون



يهدف البروتوكول إلى تقديم الدعم الفني والتقني من مركز التميز العلمي والتكنولوجي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.

سيركز التعاون على ربط البحث العلمي بالصناعة، وتوفير مخرجات تتوافق مع متطلبات القطاعات العسكرية والمدنية.

يشمل ذلك تقديم الدعم الفني، والاستشارات الهندسية، والتوريدات اللازمة لتحقيق أهداف جهاز مستقبل مصر الحالية والمستقبلية.



دور مركز التميز العلمي والتكنولوجي



يعد مركز التميز العلمي والتكنولوجي أحد أهم المراكز البحثية المتخصصة في مصر، ويلعب دور محوري في ربط البحث العلمي بالصناعة، ويساهم في تطوير التكنولوجيات الحديثة في مختلف المجالات.



دور جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة

يمثل جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة ركيزة أساسية لجهود الدولة المصرية في تحقيق الأمن الغذائي، وتحسين مستوى معيشة المزارعين، والحفاظ على الموارد الطبيعية، وتوفير فرص عمل جديدة، والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة.

شراكة مثمرة لتعزيز التنمية

يعبر كل من الطرفين عن تطلعهما إلى شراكة مثمرة تحقق أهداف التنمية المستدامة في مصر، مستفيدين من الخبرات والقدرات المتوفرة لدى كل منهما.

يثني الدكتور الفايد على دور الإنتاج الحربي في توطين تكنولوجيا التصنيع الحديثة، ويشيد بمساهمته في تعزيز البحث العلمي كأداة رئيسية للتطوير والتنمية.