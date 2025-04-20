أفضل الأعمال في العشر الأوائل من ذي الحجة.. فرص عظيمة لاغتنام الأجر والثواب

هناك أعمال صالحة تتأكد في هذه العشر ينبغي للمسلم أن يحرص عليها ومفهوم العمل الصالح واسع شامل ينتظم كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة فينبغي لمن وفقه الله،أن يعرف لهذه الأيام فضلها، ويقدر لها قدرها،فإنما هي ساعات ولحظات ما أسرع انقضاءها وتصرمها والسعيد من وفق فيها لصالح القول والعمل.

أفضل الأعمال في العشرة الأوائل من ذي الحجة

العشر الأوائل من شهر ذي الحجة من أعظم أيام السنة وقد فضّلها الله على سائر الأيام وجعل العمل الصالح فيها أحب إليه من أي وقت آخر كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن رحمة الله أن جعل هذه الأيام فرصة عظيمة لزيادة الحسنات ومحو السيئات وفيما يلي أفضل الأعمال التي يستحب الإكثار منها في هذه الأيام المباركة:

1. الصيام:يستحب صيام الأيام التسعة الأولى، وخاصة يوم عرفة، لما فيه من فضل عظيم وتكفير للذنوب، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم:صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده.

2. الذكر والتكبير:الإكثار من التهليل والتكبير والتحميد، وهي من السنن المهجورة في هذه الأيام. ومن صيغ التكبير:الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد.

3. الصلاة:المحافظة على الصلوات الخمس في أوقاتها، والإكثار من النوافل مثل قيام الليل، والسنن الرواتب.

4. قراءة القرآن:ختم القرآن أو قراءة ما تيسر منه، مع تدبر المعاني، من أفضل القربات إلى الله.

5. الصدقة والإحسان:الإكثار من الصدقة ومساعدة المحتاجين، وزيارة المرضى، وإدخال السرور على الآخرين.

6. التوبة والاستغفار:التوبة الصادقة من الذنوب، والإكثار من الاستغفار والدعاء.

7. بر الوالدين وصلة الرحم:من أعظم الأعمال التي يتقرب بها العبد إلى ربه، خصوصًا في هذه الأيام.

8. الأضحية:لمن استطاع، فهي سنة مؤكدة في يوم النحر (العاشر من ذي الحجة)، ويكون ذبحها بعد صلاة العيد.

9. الحج والعمرة:وهما من أعظم الأعمال وأحبها إلى الله، وهنيئًا لمن كُتب له الحج في هذه الأيام.

هذه الأيام فرصة عظيمة للتقرب إلى الله، فلا تفوتها، وابدأ من الآن في الإعداد لها بنيّة صادقة وعزم قوي على الطاعة.