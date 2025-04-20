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الأحد 20 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

واقعة تعدٍ مؤسفة على محصل ترام بالإسكندرية تتسبب في إصابته بعقر كلب شرس

واقعة الاعتداء على
واقعة الاعتداء على محصل في الإسكندرية
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شهدت محطة ترام محمد محفوظ بمحافظة الإسكندرية واقعة اعتداء مؤسفة، حيث تعرض أحد محصلي الهيئة العامة لنقل الركاب للتعدي من قبل مجموعة من الشباب، وذلك أثناء تأدية عمله على متن الترام. بدأت الواقعة عندما حاول المحصل منع مجموعة من الشباب من الصعود إلى الترام برفقة كلب، حرصًا على سلامة وراحة الركاب، إلا أن الشباب قاموا بإنزاله بالقوة من العربة واعتدوا عليه بالضرب، ليقوم الكلب بعقره مسبّبًا له إصابة بالغة.

وكشف اللواء أحمد شعبان، رئيس هيئة النقل العام بالإسكندرية، عن تفاصيل الحادث، مؤكدًا أن الحالة الصحية للمحصل مستقرة حاليًا، حيث تم نقله إلى مستشفى رأس التين لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، بما في ذلك جرعة من مصل العقر، على أن يتم استكمال باقي الجرعات في المواعيد المحددة.

الاعتداء على محصل داخل ترام الإسكندرية 

وقد تحرّكت قوات مباحث قسم سيدي جابر فور تلقيها بلاغًا بالواقعة، ونجحت في القبض على المتهمين، حيث باشرت النيابة العامة التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكد اللواء شعبان أن حركة الترام لم تتأثر بالحادث، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة فور وقوع الاعتداء، مشددًا على ضرورة احترام العاملين بهيئة النقل والتعاون معهم حفاظًا على الأمن وسلامة الركاب.

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