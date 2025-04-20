وكيل صحة الأقصر يتابع أعمال الفرق الطبية بالتزامن مع الاحتفال بعيد القيامة المجيد

تابع الدكتور أحمد أبو العطا وكيل وزارة الصحة بالأقصر، اليوم الأحد، أعمال الفرقة المتمركزة بجوار كنيسة العذراء مريم بوسط مدينة الأقصر، بمرافقة دكتور عبد الله محمد مدير إدارة الأقصر الصحية، وذلك فى ضوء توجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، برفع درجة الإستعداد القصوى بالتزامن مع احتفالات أعياد القيامة وشم النسيم.

الفرق الصحية

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالأقصر، أنه تم تفعيل خطة التأمين الطبي بالتنسيق مع هيئة الرعاية الصحية بالأقصر، تزامنًا مع أعياد القيامة وشم النسيم، والسعى المستمر لتقديم خدمات طبية متميزة وضمان وصولها للأهالى بكافة مدن وقرى الأقصر، موضحًا أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع مستشفيات المحافظة، ومنع الأجازات والراحات للعاملين بالمنشآت الصحية التابعة لمديرية الشئون الصحية، وتجهيز فرق الانتشار السريع.

وأكد وكيل وزارة الصحة، على عمل غرفة العمليات بالمديرية على مدار 24 ساعة لتلقى كافة البلاغات، مضيفاً أنه تم التأكد من توافر أدوية ومستلزمات الطوارئ بكميات اضافية، وأيضاً توافر كميات من أكياس الدم ومشتقاته، وزيادة أعداد الأطباء النوبتجيين بالأقسام الحرجة، والتأكد من توافر عدد من الأسرة بالأقسام الداخلية ذات العلاقة بالطوارئ.

وأوضح الدكتور أبو العطا، أنه تم التأكد من وجود أطباء وفنيين الأقسام المعاونة "الأشعة – المعمل - بنك الدم" خلال فترة رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات، وجاهزية كافة أجهزة أقسام الحالات الحرجة والأقسام المعاونة للعمل بكفاءة.

كما أشار إلى تواجد عيادة متنقلة تعمل على مدار 24 ساعة فى الأماكن التى تشهد ازدحاماً من المواطنين ومنها كورنيش النيل، وساحة أبو الحجاج، وغيرها من الميادين الرئيسية، لتلقى أي حالات طارئة والتدخل الفوري، وذلك حرصاً على أرواح المواطنين، كما تواجدت الفرقة المتحركة بإدارة الزينية بجوار كنيسة الأنبا باخوميوس بمتابعة دكتور أحمد العديسي مدير إدارة الزينية.

مرفق الإسعاف يرفع درجة الاستعداد بالتزامن مع احتفالات عيد القيامة

وفي سياق متصل، أعلن مرفق الاسعاف بمحافظة الأقصر، عن وضع خطة متكاملة، خلال احتفالات أعياد القيامة وشم النسيم، بدأت من يوم الجمعة حتى انتهاء فترة الأعياد، حيث تم رفع درجة الاستعداد القصوى ومنع أجازات العاملين بالإسعاف، وتوزيع سيارات الاسعاف على الميادين والأماكن التى تشهد تجمعات من المواطنين، وذلك تحسباً لحدوث أية حالات طارئة.

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