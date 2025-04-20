وزير الشباب يستقبل رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه لتعزيز التعاون الرياضي

استقبل الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أنطونيو إسبينوس رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، في زيارة رسمية جرت بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور محمد الدهراوي رئيس الاتحاد المصري عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للكاراتيه واللواء ناصر الرزوقي رئيس اتحاد الكاراتيه الاماراتي و نائب أول رئيس الاتحاد الدولي.

تعزيز العلاقات

يأتي هذا اللقاء في إطار تعزيز العلاقات بين مصر والاتحاد الدولي للكاراتيه، ومواصلة دعم مصر لرياضة الكاراتيه محليًا ودوليًا، لما لها من مكانة بارزة على الساحة الرياضية العالمية.



توفير كل سبل الدعم

وأكد الدكتور أشرف صبحي خلال اللقاء على تقدير الدولة المصرية لرياضة الكاراتيه وحرصها على توفير كل سبل الدعم لتطويرها، مشيرًا إلى النجاحات الكبيرة التي تحققها مصر في مختلف المحافل الدولية بفضل أبطالها من اللاعبين واللاعبات.

التعاون المشترك

تناول اللقاء سبل التعاون المشترك بين الوزارة والاتحاد الدولي في مجالات تنظيم البطولات الدولية واستضافة الفعاليات الكبرى، فضلًا عن تبادل الخبرات الفنية والإدارية، والتأكيد على الدور الرائد الذي تلعبه مصر في نشر اللعبة داخل المنطقة العربية والقارة الإفريقية.

من جانبه، أشاد رئيس الاتحاد الدولي بالكاراتيه بالبنية التحتية الرياضية المتميزة التي تمتلكها مصر، معربًا عن إعجابه بالتطور الكبير في مستوى اللاعبين المصريين، والتنظيم المحترف للبطولات التي تستضيفها مصر، ومؤكدًا على استعداده الكامل للتعاون مع الجانب المصري بما يسهم في تطوير الرياضة على مختلف المستويات.

وفي ختام اللقاء، تم التأكيد على أهمية استمرار الحوار والتنسيق الدائم بين الجانبين لتحقيق الأهداف المشتركة ودعم انتشار رياضة الكاراتيه في مصر والمنطقة.