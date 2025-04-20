ads
الأحد 20 أبريل 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

خلاف على جمع القمامة.. التحقيق في طعن شخص بمنشأة ناصر

ارشيفية
ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

بدأت نيابة منشأة ناصر الجزئية، التحقيق في واقعة إصابة شاب، بجرح طعني علي يد زميله، وأمرت بالاستعلام عن حالة المصاب، وباشرت التحقيق مع المتهم.

وكشفت التحقيقات أن المصاب والمتهم من جامعي القمامة، ونشبت بينهم مشادة تطورت الي مشاحرة، استل علي أثرها المتهم سلاح أبيض بحوزته وطعن زميله وفر هاربًا.

وأمرت بالاستعلام عن الحالة الصحية للمصاب تمهيدًا، الي سماع اقواله، وكذلك استدعاء شهود العيان، وتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الحادث
تلقي قسم شرطة منشأة ناصر،  بلاغا يفيد بإصابة شخص فى مشاجرة، وبالانتقال والفخص تبين قيام شخص بطعن زميله، بسبب خلافات نشبت بينهما على أولوية جمع القمامة، وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج، وضبط المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

منشأة ناصر جمع القمامة طعن شخص نيابة منشأة ناصر الجزئية جامعي القمامة