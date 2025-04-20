صحفي فلسطيني: تدهور كارثي للأوضاع في غزة وسط استمرار العدوان وتعثر المفاوضات

كشف الصحفي عبد الهادي أبو قينص، في اتصال هاتفي مع قناة النيل للأخبار، عن تدهور كارثي للأوضاع في قطاع غزة، واصفًا الوضع الاقتصادي والصحي والإنساني بأنه "مهلك تمامًا"، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي وتعثر المفاوضات رغم الوساطات المصرية والقطرية والضغوط الأمريكية.

وأوضح أن المدنيون يعانون في غزة من نقص حاد في الغذاء والدواء، حيث أفاد أبو قينص أن "المواطن لا يجد ما يقوته"، وسط تدهور غير مسبوق في البنية التحتية والخدمات الأساسية، وخرج آلاف الفلسطينيين في احتجاجات تطالب بوقف الحرب و"حرب الإبادة" و"التطهير العرقي" التي ينفذها الجيش الإسرائيلي، خاصة في شمال غزة.

أكد أبو قينص أن المفاوضات ما زالت متعثرة، رغم استمرار الضغوط الدولية لتحقيق صفقة تهدئة، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "يواصل العدوان لتنفيذ أجندته الشخصية بعيدًا عن مصالح الضحايا".