قـتل الهاسكي يثير غضب السوشيال ميديا ومطالب بمحاسبة الطبيب البيطري| فيديو

في مشهد يقطر قسوة، ووسط صرخات صامتة من كائن لا يملك سوى نظرات استغاثة، شهدت إحدى المناطق بمدينة المحلة الكبرى واقعة مأساوية هزت قلوب محبي الحيوانات ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، كلب من فصيلة "هاسكي" تحول في لحظات إلى ضحية للترويع، ثم التعذيب، وأخيرًا... القتل.

لم يكن كلبًا ضالًا، لكنه وضع في قلب مشهد عبثي، حيث اجتمع الناس عليه، قيدوه، أهانوه، ثم استدعوا من يفترض أن يكون "يدا للرحمة"، فجاء الطبيب البيطري بحقنة موتن لا إنقاذ، لا شفقة، لا إحالة لجهة مختصة، فقط قرار سريع بإزهاق روح بريئة.

وتشهد مواقع التواصل الاجتماعي حاليًا حالة من الغضب والاستياء الشديد، خاصة بين محبي الحيوانات وأعضاء جروبات الرفق بالحيوان، بعد تداول فيديو صادم يوثق تعذيب كلب من فصيلة "هاسكي" على يد مجموعة من الأشخاص، ثم إنهاء حياته بحقنة قاتلة على يد طبيب بيطري يدعى “حمدي.ح”.

أبرز ما تم تداوله بين رواد السوشيال ميديا:

الكلب من نوع هاسكي، نظيف ومتربى في منزل، وليس كلب شارع

تعرض الكلب للاعتداء من مجموعة من الأشخاص بدعوى أنه "ضال"

تم ضربه وربطه وتعذيبه بشكل وحشي

الفيديو المتداول يظهر الكلب في حالة ضعف تام، مربوط ومذلول، دون أي مقاومة تُذكر

بدلاً من اللجوء إلى الجهات المختصة مثل الرفق بالحيوان

تم استدعاء طبيب بيطري، والذي قام بحقنه بمادة تسببت في وفاته

رواد مواقع التواصل أطلقوا حملة تطالب بإقالة الطبيب البيطري ومحاسبته على جريـ مته

موجة واسعة من الغضب والانتقادات طالت الطبيب، خاصة بعد انتشار رابط لحسابه الشخصي على فيسبوك

التفاعل الكبير مع الحادثة جاء من جروبات متخصصة في تربية الحيوانات، والعديد من المهتمين بحقوق الحيوان في مصر

عدد من النشطاء شبهوا الواقعة بما حدث سابقًا للكلبة "لوز"، وأكدوا عزمهم على "أخذ حق الكلب" كما حدث في قضايا سابقة

الفيديو أثار صدمة واسعة، واعتبره كثيرون مشهدًا "يؤلم القلب وينافي كل مبادئ الرحمة والإنسانية

الواقعة لاقت تفاعلًا ضخمًا وما زالت تتصدر حديث المستخدمين على مواقع التواصل، وسط دعوات بالمحاسبة وعدم تكرار مثل هذه الانتهاكات في حق الحيوانات، وسط تعليقات غاضبة تطالب بإقالة الطبيب البيطري فورًا، وفتح تحقيق عاجل في ملابسات الحادث، بالإضافة إلى تفعيل القوانين الخاصة بحماية الحيوانات من التعذيب، والتوعية بطرق التعامل الإنساني مع الحيوانات المفقودة أو المجهولة.