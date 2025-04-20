أسعار ومؤشرات العملات الرقمية اليوم.. تراجع البيتكوين وتباين في أداء الأسواق

شهدت أسواق العملات الرقمية اليوم الأحد 20 أبريل 2025 تباينًا في الأداء بين العملات الكبرى، حيث سجلت البيتكوين (BTC) انخفاضًا بنسبة 1.24% ليبلغ سعرها نحو 84,233.3 دولارًا، وسط حجم تداول يومي بلغ 14.12 مليار دولار، ما يمثل 32.18% من حجم السوق، وقيمة سوقية إجمالية تقارب 1.68 تريليون دولار.

أبرز تحركات العملات الرقمية:

إيثريوم (ETH) انخفض بنسبة 1.39% إلى 1,574.96 دولارًا، وقيمته السوقية الحالية تبلغ 192.02 مليار دولار، بحجم تداول يومي تجاوز 7.33 مليار دولار.

تيثر (USDT) استقر عند 0.9997 دولار مع تداولات قوية بلغت 34.10 مليار دولار، متمسكًا بنسبة هيمنة على السوق بلغت 75.11%.

ريبل (XRP) تراجع إلى 2.0488 دولار بانخفاض يومي 1.62%، وقيمة سوقية بلغت 120.24 مليار دولار.

بينانس كوين (BNB) شهد ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.39% ليصل إلى 590.70 دولارًا.

سولانا (SOL) سجل انخفاضًا بنسبة 1.52% مسجلًا 136.717 دولارًا، رغم تحقيقه مكاسب أسبوعية بنسبة 6.75%.

العملات المستقرة والنشطة:

يو إس دي كوين (USDC) حافظ على استقراره عند 1.00 دولار، مع ارتفاع طفيف بنسبة 0.02%.

دوج كوين (DOGE) تراجع بشكل ملحوظ بنسبة 2.78% إلى 0.153661 دولارًا.

كاردانو (ADA) انخفض بنسبة 1.94% ليسجل 0.6152 دولارًا.

ترون (TRX) سجل مكاسب يومية بنسبة 0.98% ليصل إلى 0.245374 دولارًا.

بولكا دوت (DOT) ارتفع بنسبة 2.13% ليبلغ 3.819 دولارًا، بدعم من تحركات تداول إيجابية.

العملات الرقمية الأكثر نشاطًا اليوم:

فيما يلي أبرز العملات التي شهدت تحركات نشطة من حيث السعر والتداول اللحظي:

Bitcoin (BTC/USD) تذبذبت بين 85,321.0 و83,976.1 دولارًا قبل أن تستقر عند 84,233.3 دولارًا.

Ethereum (ETH/USD) تراوحت بين 1,631.81 و1,565.59 دولارًا.

Solana (SOL) تحركت بين 141.926 و135.866 دولارًا.

Ripple (XRP/USD) تقلبت بين 2.0940 و2.0402 دولارًا.

Dogecoin (DOGE) انخفض إلى 0.153650 دولارًا بعد أن بلغ أعلى مستوى له عند 0.159590 دولارًا.

عملات بديلة ناشئة تلفت الانتباه:

عملة PEPE سجلت ارتفاعًا بنسبة 1.80%.

GALA/USD ارتفعت بنسبة 3.00% إلى 0.01512 دولارًا.

عملة إيوس (EOS) سجلت مكاسب بنسبة 1.74%.

عملة TRUMP/USD سجلت ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.05%، رغم تقلباتها الكبيرة في الأيام الماضية.

نظرة عامة علي سوق العملات:

تشير التحركات الحالية إلى موجة من التصحيح السعري في عدد من العملات الكبرى، بينما يواصل المستثمرون مراقبة بيانات السوق والمؤشرات الاقتصادية العالمية التي تؤثر على تقلبات العملات الرقمية. ومن المتوقع استمرار حالة التذبذب في ظل ترقب قرارات السياسات النقدية في الأسواق التقليدية.