قبل شم النسيم بساعات.. أسرار تناول الفسيخ والرنجة خلال هذا اليوم منذ الفراعنة.. الصحة تحذر من الإفراط في تناولهم.. وأطباء يستعرضون أضراره

يحتفل المصريين غدًا الإثنين، بشم النسيم، حيث تكمن مظاهر الاحتفال في الاستمتاع بالمناظر الطبيعية الجميلة في فصل الربيع مع تجهيز الأسماك المملحة لتناولها في هذا اليوم مثل الرنجة والفسيخ.

يحرص المصريين على الذهاب إلى الحدائق والمتنزهات وأكل الفسيخ والرنجة التي تعد جزء أساسي من هذه الاحتفالات، ولكنها قد تسبب مشاكل صحية لبعض الأشخاص، لذلك تقدم "البوابة نيوز"، خلال التقرير التالي، روشتة نصائح طبية لتفادي أي مشكلات صحية محتملة من تناول الأسماك المملحة.

تاريخ الاحتفال بشم النسيم

يعد شم النسيم، هو أحد المناسبات التي يُحتفل فيها في مصر في فصل الربيع، حيث يعتبر عطلة رسمية، وهو اليوم التالي من رأس السنة القبطية، وعيد القيامة المجيد، فيوافق يوم 14-21 أبريل، ولابد من الإشارة إلى أنه أحد أعياد قدماء المصريين في عهد الفراعنة، وعادةً ما يتم الاحتفال فيه بتلوين البيض، وزيارة المنتزهات، وأكل الرنجه والفسيخ.

تناول الفسيخ والرنجة عند الفراعنة

يخرج الناس في هذا الاحتفال إلى الحقول والمنتزهات، ويحملون معهم السمك المملح، والسمك المدخن، والبيض، والبصل، والخس، والترمس، والملانة، وجميعها أطعمة مصرية ذات نكهة وطابع خاص، وترمز كل منها إلى دلالة معينة، فالأكلات الشعبية المرتبطة بعيد شم النسيم لها أصول مصرية قديمة لأن العيد نفسه هو عيد مصري قديم.

يعد الفسيخ (السمك المملح) من بين الأطعمة التقليدية في شم النسيم منذ الأسرة الخامسة عندما بدأ الاهتمام بتقديس النيل نهر الحياة، حيث ورد في متونه المقدسة أن الحياة في الأرض بدأت في الماء ويعبر عنها بالسمك الذي تحمله مياه النيل من الجنة، وقد ذكر المؤرخ الإغريقي هيرودوت أن قدماء المصريين كانوا يأكلون السمك المملح في أعيادهم ويرون أن أكله مفيد في وقت معين من السنة، وكانوا يفضلون نوعًا معينًا لتمليحه وحفظه للعيد أطلقوا عليه اسم (بور) وهو الاسم الذي حور في اللغة القبطية إلى (يور) وما زال يطلق عليه حتى الآن.

روي بخصوص البصل أنه ضمن أطعمة عيد شم النسيم منذ أواسط الأسرة السادسة، وارتبط ظهوره بما ورد في إحدى أساطير منف القديمة أن أحد ملوك الفراعنة كان له طفل وحيد وكان محبوبًا من الشعب، وقد أصيب بمرض غامض أقعده عن الحركة وعجز الأطباء والكهنة والسحرة عن علاجه ولازم الفراش عدة سنوات واستدعى الملك الكاهن الأكبر لمعبد آمون لعلاج الطفل فعالجه بثمار البصل.

أضرار الفسيخ والرنجة

في وقت سابق، كشفت وزارة الصحة والسكان، أضرار الإفراط في تناول الفسيخ والرنجة، مؤكدة أن ذلك يتسبب في ارتفاع مستويات ضغط الدم؛ إذ يحتوي الفسيخ والرنجة على كميات كبيرة من الأملاح، التي تؤثر على مستويات الضغط في الدم.

أوضحت الوزارة، أن الإفراط في تناول الفسيخ والرنجة، يتسبب في الإصابة بالتسمم الممباري، وهو مرض يهاجم الأعصاب، وينتج عنه ازدواج الرؤية وصعوبة الكلام وضعف الأطراف العليا للجسم، وقد يصيب عضلات الجهاز التنفسي، ويحدث هذا المرض نتيجة الطريقة الخاطئة في حفظ الأسماك المملحة، التي تؤدي إلى نشاط معين من البكتيريا.

اضطرابات الجهاز الهضمي

تابعت، أن اضطرابات الجهاز الهضمي تحدث نتيجة تناول الأسماك المملحة، بجانب الشعور بالانتفاخ، واضطرابات المعدة التي تتطور وتصبح نزلة معوية حادة، مشيرة إلى أنه في حال الشعور بأي أعراض غريبة بعد تناول الفسيخ والرنجة، لا بد من الذهاب الى أقرب مستشفلى، لتفادي أي مضاعفات صحية.

سم لحوم الفسيخ

كما حذر مركز سموم الإسكندرية التابع لكلية الطب بجامعة الإسكندرية، من تناول الأسماك المملحة الفاسدة من الفسيخ والملوحة والرنجة لاحتواء لحومها على بكتيريا لا هوائية، والتي بدورها تفرز سماً شديد الخطورة للإنسان قد يصيبه بالشلل أو يؤدى للوفاة نتيجة فشل فى الجهاز التنفسي.

أعراض التسمم من الفسيخ

وأوضحت الدكتورة أسماء البنا، الأستاذ بكلية الطب جامعة الإسكندرية الإسكندرية والمشرف على المركز، أن أعراض التسمم من تناول الفسيخ تظهر خلال مدة تتراوح بين 6 ساعات إلى 36 ساعة، وقد تصل إلى 8 أيام، وتتضمن آلام وانتفاخ بالبطن وقئ، زغللة في العين وازدواجية فى الرؤية وحول، ارتخاء الجفون وجفاف الحلق وصعوبة فى البلع والكلام وضيق بالتنفس، وضعف فى العضلات والأطراف العليا وضعف عام.

الإسعافات الأولية لتناول الفسيخ الفاسد

أكدت، على ضرورة الذهاب سريعا إلى مركز السموم لأخذ المصل المضاد (متوسط) حال ظهور الأعراض، مشيرة إلى أن تكلفة زجاجة المصل للمريض الواحد 700 ألف جنيه وتتحمله الدولة بالكامل، وقد يحتاج المريض لجهاز تنفس صناعى وعناية مركزة.

كما حذر الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة في مستشفى قصر العيني، مرضي الضغط العالي من تناول الرنجة والفسيخ بشكل عام، مؤكدًا أنه يجب الاعتدال في تناول الفسيخ والرنجة بشكل عام خلال احتفالات شم النسيم.

ارتفاع ضغط الدم

يستكمل "موافي"، أن الفسيخ والرنجة يحتويان على كمية كبيرة من الملح الذي يعتبر العدو الأول لمرضي الضغط العالي، ولهذا يجب على مرضى الضغط العالي الحفاظ على صحتهم والتقليل من تناول الأطعمة المالحة التقليدية مثل الرنجة والفسيخ للإبتعاد عن المضاعفات التي قد تنتج عند تناولهم مثل ارتفاع ضغط الدم الذي يحدث بسبب أكل الأكلات المملحة بكميات كبيرة.

روشتة نصائح لتفادي مشكلات تناول الفسيخ والرنجة

لابد من الحذر الشديد عند تناول الأسماك المملحة والمدخنة، والتأكد من شرائها من المحال المعروفة والخاضعة للإشراف والرقابة الصحية، فضلًا عن عدم الإسراف في تناول هذه الأسماك، نظرًا لارتفاع نسبة ملوحتها التي قد تزيد عن 17% من وزن السمكة، مما يتسبب في أضرار جسيمة لمرضى الضغط والقلب والكلى والحوامل والأطفال.

كما لابد من الابتعاد عن شرب منتجات الألبان والمشروبات الغازية والشاي والقهوة، لأن هذه المشروبات قد تسبب التلبك المعوي والإسهال والقيء، وتجنب تناول رأس وعظام وأحشاء الأسماك المملحة، نظرًا لتركيز السموم في هذه المناطق.