محافظ قنا يهنئ أقباط نجع حمادي بعيد القيامة

قام الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، بزيارة إلى دير الأنبا بضابا بنجع حمادي، لتقديم التهنئة للأخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد، في لفتة تجسّد روح التآخي والوحدة بين أبناء الوطن الواحد.

وكان في استقبال المحافظ نيافة الأنبا بضابا، أسقف نجع حمادي وتوابعها، وعدد من رجال الدين المسيحي، حيث تبادلوا التهاني بهذه المناسبة المباركة التي تُعد إحدى أهم المناسبات الدينية لدى المسيحيين.

رافق المحافظ خلال الزيارة اللواء الدكتور محمد عمران، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن قنا، والدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، واللواء حسام حمودة، السكرتير العام، واللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد، والعميد أركان حرب محمد صدقي، المستشار العسكري للمحافظة، بالإضافة إلى عدد من أعضاء مجلس النواب، من بينهم فتحي قنديل، سيد المنوفي، عبد الفتاح الشحات، خالد خلف الله، سحر صدقي، ورحاب الغول.

كما شارك في الزيارة فضيلة الشيخ تاج الدين أبو الوفا، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية بقنا، وفضيلة الشيخ عبد الله حارث، مدير عام الإرشاد الديني ممثلًا عن مديرية الأوقاف، بالإضافة إلى مجدي حسين، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وتاج جلال، رئيس مدينة نجع حمادي، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

تعزيز الروابط الاجتماعية

وفي مستهل الزيارة، أعرب محافظ قنا عن خالص تهانيه وأطيب أمنياته لأقباط المحافظة عامة، وأقباط نجع حمادي على وجه الخصوص، بمناسبة عيد القيامة المجيد، مؤكدًا أن هذه المناسبات تُعد فرصة حقيقية لتعزيز الروابط الاجتماعية بين أبناء الشعب المصري، وتجديد التأكيد على وحدة النسيج الوطني.

وأشاد المحافظ خلال كلمته بمشاعر الأخوة التي تربط المسلمين والمسيحيين، والتي تتجلى في المناسبات الدينية والوطنية، داعيًا الله أن يديم أجواء المحبة والرحمة، وأن يعيد الأعياد على مصر بالأمن والاستقرار في ظل القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

من جانبه، أعرب نيافة الأنبا بضابا عن شكره وامتنانه لمحافظ قنا على هذه الزيارة الطيبة، وحرصه المستمر على المشاركة في مختلف المناسبات، مؤكدًا أن هذه المبادرات تعزز من مناخ المحبة والتكاتف بين المصريين، متمنيًا دوام الاستقرار والرخاء للبلاد تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وفي سياق متصل، توجه محافظ قنا إلى الكنيسة الإنجيلية بنجع حمادي، حيث استقبله القس مجدي فؤاد عبد النور، راعي الكنيسة، والذي رحّب بالزيارة، مشيرًا إلى أهميتها في ترسيخ قيم التآخي بين أبناء الوطن.

هدايا للأطفال

وخلال الزيارة، قدم المحافظ الهدايا للأطفال المحتفلين بالعيد في الدير والكنيسة، مؤكدًا أن هذه اللفتات الإنسانية ترمز إلى عمق الروابط المجتمعية التي تجمع المصريين، وتعكس نموذجًا فريدًا للوحدة الوطنية.

واختتم القس مجدي الزيارة بتوجيه الشكر للمحافظ والوفد المرافق له، مشيدًا بمناخ المحبة والتكاتف الذي تعيشه مصر في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

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