عبدالله هشام يتوج بذهبية الدوري العالمي للكاراتيه

توج عبدالله هشام لاعب منتخب الكاراتيه بالميدالية الذهبية والمركز الأول ضمن منافسات وزن تحت 75 كجم، بمنافسات الدورى العالمى للكاراتيه “بريميرليج” بالبطولة التى تقام باستاد القاهرة.

وحقق عبدالله الذهبية ، بعد الفوز على لاعب اوكرانيا بنتيجة 5-0 ليرفع رصيد مصر في البطولة الى 4 ميداليات متنوعة

وتعد ميدالية عبدالله هى الرابعة لمصر حتى الان بعد فضية زياد الغريب لاعب المنتخب والذى توج بالميدالية بعد الخسارة امام لاعب اليابان بالنهائي. وبرونزية ريم سلامة .وبرونزية عبدالله ممدوح

زياد علي يحقق الميدالية الفضية

حقق زياد على لاعب منتخب الكاراتيه الميدالية الفضية والمركز الثانى ضمن منافسات وزن تحت 60 كجم، بمنافسات الدورى العالمى بريميرليج بالبطولة التى تقام باستاد القاهرة.

وتوج زياد علي بالميدالية الفضية بعد الخسارة أمام لاعب اليابان بنتيجة 7-3 في المباراة النهائية.

ريم سلامة تتوج بالبرونزية

توجت ريم سلامة لاعبة منتخب الكاراتيه بالميدالية البرونزية و المركز الثالث ضمن منافسات وزن تحت 50 كجم، بمنافسات الدورى العالمى بريميرليج بالبطولة التى تقام باستاد القاهرة.

وحققت ريم البرونزية بعد الفوز على لاعب اليابان بنتيجة 5-2 بمباراة المركزين الثالث والرابع.

الدول المشاركة في الدوري العالمي للكاراتيه

تقام البطولة بمشاركة 67 دولة باجمالى 384 لاعب ولاعبة حيث تواجد في أول أيام البطولة رئيس الاتحاد الدولي، بالإضافة إلى مجلس إدارة الاتحاد المصري برئاسة محمد الدهراوي.

قائمة منتخب الكاراتيه

وتضم قائمة المنتخب الوطني المشارك فى المنافسات كل من عبدالله ممدوح، عبدالله هشام، عمرو علاء، زياد على، يوسف عماد، ادم الليثى، على الصاوى ، طه طارق، الحسن محمد ، حازم محمد، عادل عمارة ، وعمر أشرف على مستوى اللاعبين.

وعلى مستوى اللاعبات تشارك كل من فريال اشرف ، جنى على، نورسين على ، ريماس عاصى، ميرنا عطية، سلمى حسن، حبيبة حلمى، هدير هندى، اية هشام، جنى خميس، حبيبة موسى، ريم سلامة، رحمة طلبة، احلام حمدى.



وتعد بطولة "البريميرليج" واحدة من أقوى وأهم بطولات الكاراتيه على مستوى العالم، حيث يشارك فيها أفضل 32 لاعباً في التصنيف الدولي بكل وزن، كما تمنح البطولة نقاطا مؤثرة في التصنيف العالمي، حيث يحصل الفائز بالمركز الأول على 1200 نقطة، ما يساهم في تعزيز فرص التأهل لبطولة العالم للكبار 2025، التي ستحتضنها مصر في نوفمبر المقبل.



مشاركة 67 دولة

تقام البطولة بمشاركة 67 دولة باجمالى 384 لاعب ولاعبة حيث تواجد في أول أيام البطولة رئيس الاتحاد الدولي، بالإضافة إلى مجلس إدارة الاتحاد المصري برئاسة محمد الدهراوي.



وتضم قائمة المنتخب الوطني المشارك فى المنافسات كل من عبدالله ممدوح، عبدالله هشام، عمرو علاء، زياد على، يوسف عماد، ادم الليثى، على الصاوى ، طه طارق، الحسن محمد ، حازم محمد، عادل عمارة ، وعمر أشرف على مستوى اللاعبين.



وعلى مستوى اللاعبات تشارك كل من فريال اشرف ، جنى على، نورسين على ، ريماس عاصى، ميرنا عطية، سلمى حسن، حبيبة حلمى، هدير هندى، اية هشام، جنى خميس، حبيبة موسى، ريم سلامة، رحمة طلبة، احلام حمدى.



أهم بطولات الكاراتيه

وتعد بطولة "البريميرليج" واحدة من أقوى وأهم بطولات الكاراتيه على مستوى العالم، حيث يشارك فيها أفضل 32 لاعباً في التصنيف الدولي بكل وزن، كما تمنح البطولة نقاطا مؤثرة في التصنيف العالمي، حيث يحصل الفائز بالمركز الأول على 1200 نقطة، ما يساهم في تعزيز فرص التأهل لبطولة العالم للكبار 2025، التي ستحتضنها مصر في نوفمبر المقبل.