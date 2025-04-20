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الأحد 20 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ قنا يهنئ الأنبا عمانوئيل عياد بعيد القيامة

الدكتور خالد عبد
الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا
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هنأ الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، الأنبا عمانوئيل عياد، مطران الأقباط الكاثوليك بمحافظات قنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر، بمناسبة عيد القيامة المجيد.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي، بالإضافة إلى رسالة تهنئة حملها مندوب المحافظ إلى مقر مطرانية الأقباط الكاثوليك بمدينة الأقصر صباح اليوم.

الوحدة وتحقيق السلام

وأعرب محافظ قنا، في رسالته التي نقلها المندوب، عن أصدق تهانيه للإخوة المسيحيين الكاثوليك بهذه المناسبة المباركة، مؤكدًا أن وحدة الشعب المصري تُعد الركيزة الأساسية لتحقيق السلام والاستقرار والتنمية في وطننا الغالي.
 

وأضاف أن أبناء مصر يقدمون دائمًا نماذج ملهمة في التعايش والتآلف، ويضربون أروع الأمثلة في الوحدة الوطنية التي تجمعهم، والتي أصبحت مصدر فخر بين الأمم، ودعامة حقيقية لنهضة مصر وتقدمها تحت القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

من جانبه، أعرب الأنبا عمانوئيل، خلال استقباله لمندوب المحافظ، عن عميق شكره وامتنانه لهذه اللفتة الكريمة، التي تعكس أسمى معاني المحبة والمودة بين أبناء الوطن الواحد في مختلف المناسبات والاحتفالات، مؤكدًا  أن تبادل التهاني والمشاركة المتبادلة في الأعياد يُعزز من تماسك النسيج الوطني، ويُجسد وحدة المصريين التي أبهرت العالم بما تحمله من صدق في المحبة، وحرص الجميع على تغليب مصلحة الوطن والحفاظ على أمنه واستقراره.

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