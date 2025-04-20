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الأحد 20 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

وزير الإسكان يتفقد أعمال إنشاء وتشغيل مركز أبحاث شركة عالمية بمدينة شنغهاي الصينية

وزير الإسكان في الصين
وزير الإسكان في الصين
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خلال زيارته الحالية لعددٍ من المدن بالصين، تفقد المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مشروع مركز أبحاث شركة "ميديا جروب العالمية" بمدينة شنغهاي الصينية، والمتخصصة في تصنيع وصيانة الاجهزة والمستلزمات المنزلية، والذي تنفذه شركة CSCEC الصينية المنفذة لعدة مشروعات لصالح وزارة الإسكان بمصر، وذلك بهدف الاطلاع على أفضل تجارب البناء الحديث  وأفضل أنظمة التشغيل والصيانة لتطبيقها بمدن الجيل الرابع ومنها العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة، يرافقه عدد من مسئولي الوزارة، وشركة CSCEC الصينية.

وتجول وزير الإسكان، ومرافقوه، بأعمال تنفيذ مركز أبحاث شركة ميديا جروب العالمية بشنغهاي، والذي يقع على مساحة 420 ألف م٢، واستمع إلى شرح وافٍ شمل أنظمة الحماية والأمن والبنية الأساسية التكنولوجية، ومواد البناء الحديثة المستخدمة في التنفيذ، والمستهدف من تنفيذ المشروع.
كما حرص وزير الإسكان على الاطلاع على طرق البناء الحديثة للمشروع، والتحول الكبير لمركز الأبحاث، وكذا التكنولوجيا المتقدمة التي سيتم استخدامها في تشغيل وصيانة المركز.
وأكد المهندس شريف الشربيني،، أن زيارته الحالية للصين، تستهدف إتاحة فرص واسعة للاطلاع على أحدث نظم إدارة وتشغيل وصيانة مشروعات مناطق الأعمال المركزية والمشروعات الكبرى، مما يحقق الاستفادة من تلك الخبرات الكبيرة، والتجارب الناجحة، فى مشروع منطقة الأعمال المركزية، بالعاصمة الإدارية الجديدة، الذى يتم تنفيذه لأول مرة بمصر، ومشروعات مدن الجيل الرابع.

ميديا جروب العالمية بمدينة شنغهاي الصينية قمة شنغهاي الصين