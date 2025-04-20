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الأحد 20 أبريل 2025
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الأردن يرحب بالتوافق الذي شهدته الجولة الثانية من المفاوضات الأمريكية الإيرانية

الأردن
الأردن
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رحبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية بإعلان سلطنة عُمان عن التوافق الذي توصلت إليه الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإيرانية خلال الجولة الثانية من المباحثات التي عُقِدَت في العاصمة الإيطالية روما، والذي أفضى إلى اتفاق الجانبين للانتقال إلى المرحلة التالية من المفاوضات بشأن البرنامج النووي لطهران.
وأكد الناطق الرسمي باسم "الخارجية الأردنية" السفير سفيان القضاة - في بيان اليوم /الأحد/ - دعم المملكة لجميع الجهود الدبلوماسية المُستهدِفة تعزيز الحوار وحل النزاعات عبر الطرق السلمية، ما ينعكس على تعزيز الأمن والسلم الإقليميين والدوليين.
وثمّن السفير القضاة، جهود سلطنة عُمان والجمهورية الإيطالية، في استضافة المباحثات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. 

وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية سلطنة ع مان الولايات المتحدة الأمريكية الإيرانية