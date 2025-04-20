"إكسترا نيوز" ترصد استقبال الكاتدرائية بالعباسية للمهنئين بعيد القيامة

رصد محمد عادل، مراسل فضائية "إكسترا نيوز"، استقبال الكاتدرائية المرقسية بالعباسية للمهنئين بعيد القيامة المجيد حيث سادت الكاتدرائية أجواء احتفالية مبهجة.

وأضاف مراسل الفضائية، خلال تغطية حية، أن الكنيسة تزينت الكاتدرائية بالورود وانتشرت اللافتات الاحتفالية، فيما توافد الأقباط على الكاتدرائية للاحتفال ومصافحة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، وأخذ الحلوى والورود منه.

وتابع، أنه عقب انتهاء القداس، اجتمعت الأسر القبطية لتناول وجبة الغداء التقليدية بعد صيام دام 55 يومًا، هو الصوم الكبير، في جو يسوده الدفء الأسري والمودة، لافتةً، إلى مشاركة الأطفال بفرحة غامرة في الاحتفال، وسط تواجد لافت لمواطنين مسلمين جاءوا لتقديم التهاني، مما يجسد روح التعايش والمحبة بين مختلف أبناء الشعب المصري.