وزير الإسكان يتفقد منطقة الأعمال المركزية بمدينة "شنغهاي" الصينية

فى مستهل زيارته الحالية للصين، تفقد المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مشروع منطقة الأعمال المركزية على مساحة حوالي مليون م٢ بمدينة شنغهاي الصينية، بهدف الاطلاع على أفضل أنظمة التشغيل والصيانة تمهيدا لتشغيل منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة بمصر، يرافقه عدد من مسئولي الوزارة، وشركة CSCEC الصينية.

وتجول وزير الإسكان، ومرافقوه، بمشروعات منطقة الأعمال المركزية بشنغهاي، واطلع على نظم إدارة وتشغيل المشروعات، والتي تضم استخدامات إدارية وتجارية، وترفيهية، وسكنية، وشركات، وتخدمها العديد من وسائل النقل الجماعي.

واستمع وزير الإسكان، إلى شرح تفصيلي عن منطقة الأعمال المركزية بشنغهاي، حيث أوضح مسئولو شركة "CSCEC" الصينية، أن إجمالى الاستثمارات بالمشروع تزيد على 4.2 مليار دولار، وتبلغ مساحة البناء الإجمالية نحو مليون م2، وتحتوى على كل من المبنى الإداري الشاهق، ومراكز التسوق العصرية، والمسرح الكبير التابع لمركز الصين الدولي لما وراء البحار، والممرات الخضراء الحضرية، وغيرها من فئات الأعمال الرئيسية.

ثم اطلع وزير الإسكان، على أنظمة التشغيل والصيانة والتسويق التي تقوم بها الشركة بالمنطقة، بجانب استعراض عدد من المشروعات التي تنفذها شركة CSCEC الصينية بعدد من الدول، وكذا التي تقوم بتشغيلها.

الشربيني يتجول داخل المباني التجارية والإدارية والفندقية بالمنطقة المركزية



وحرص المهندس شريف الشربيني، على التجول داخل المباني التجارية والإدارية والفندقية والمول الموجود بالمنطقة المركزية للأعمال بشنغهاي، واستفسر عن تفاصيل بيع او تأجير الوحدات وأسعارها، بجانب الاستماع إلى شرح كامل عن أنظمة الأمن والسلامة ومكافحة الحرائق بمختلف المباني.

ودخل وزير الإسكان إلى غرفة التحكم الرئيسية بالمنطقة، والتي تحتوي على شاشات تعرض كل المداخل وبوابات الدخول والخروج من خلال عدد كبير من الكاميرات التي تغطي المنطقة وتنقل الصور اللحظية لغرفة التحكم الرئيسية، حيت تمت الإشارة إلى أنه يتم الاحتفاظ بما يتم تسجيله لعدة شهور لامكانبة العودة إليه في اي وقت.

واستمع الوزير إلى شرح عن أجهزة التحكم الذكية التي يتمتع بها المشروع سواء في الإنارة او التكييف او غيرهما من الخدمات.

وتفقد المهندس شريف الشربينى ومرافقوه المبنى الإدارى بمنطقة الأعمال المركزية، وهو برج بارتفاع 230 م2 يه 52 دورا، وتم عرض تفاصيل المنطقة فى فيديو يوضح مراحل التنفيذ، حيث تضم المنطقة مبانى إدارية وتجارية وسكنية وفندقية، كما أشاروا خلال الشرح إلى وجود عدة حدائق تحيط بمشروع منطقة الأعمال المركزية بشنغهاى، تشبه النهر الأخضر، الذى يحيط بمنطقة الاعمال المركزية، بالعاصمة الإدارية الجديدة.

كما تفقد المهندس شريف الشربينى، المركز التجارى الموجود بالمنطقة، والذى يعد أكبر مشروع تجارى للشركة فى شنغهاى، وتقوم الشركة بتشغيله أيضا، واستمع إلى شرح عن مكوناته بالتفصيل، ونظم إدارته وتشغيله، وكذا تسويقه، الذى حقق نجاحا كبيرا.

وأضاف مسئولو شركة "CSCEC" الصينية، أن مدينة "يوني إيليت" التابعة لمركز الصين الدولي لما وراء البحار، تقع في مشروع منطقة الأعمال المركزية بشنغهاي، وهي أكبر مجمع تجاري وثقافي في طريق شنغهاي الدائري الأوسط، وتبلغ إجمالي مساحته حوالي 150 ألف م3، مع تخطيط من 5 طوابق فوق الأرض، وطابقين تحت الأرض، ويضم متاجر التجزئة الراقية، وملاهي الأطفال، والسينما، ومسرح العلوم الإنسانية، ومركز اللياقة البدنية.



وأشاروا إلى أنه تم افتتاح "يوني إيليت" رسمياً فى ديسمبر 2023، مما يمثل اكتمال أكبر مشروع تجديد حضري في المنطقة الحضرية المركزية في شنغهاي بعد 10 سنوات من البناء، وفي الوقت الحالي، استقر أكثر من 300 متجر به، ويبلغ معدل الإيجار أكثر من 95 %، ولم تجتذب فقط المتاجر الرئيسية العصرية الراقية، ولكنها نجحت أيضًا في تقديم سلسلة من منتجات المحتوى الثقافي، مثل المكتبات والمعارض، وغيرها.

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